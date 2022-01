Gelingt Kira Weidle ein Heimsieg? So sehen Sie die Frauen-Abfahrt aus Garmisch live im TV und Stream

Ski-Weltcup: Wann wird die Frauen-Abfahrt in Garmisch heute im TV übertragen? Livestream, Zeitplan, News zum Start von Abfahrt und Super-G auf der Kandahar.

28.01.2022 | Stand: 07:28 Uhr

Der alpine Ski-Weltcup macht am Samstag und Sonntag nur wenige Tage vor den olympischen Winterspielen 2022 noch einmal in Bayern Halt. In Garmisch finden am kommenden Wochenende die beiden letzten Speed-Rennen der Frauen vor Olympia statt.

Auf der legendären Kandahar-Strecke am Kreuzeck im Garmisch-Partenkirchener Ortsteil Garmisch findet am Samstag eine Frauen-Abfahrt statt. Am Sonntag folgt noch ein Super-G-Wettbewerb.

Heute am Freitag steht zuvor noch das 2. Abfahrtstraining der Damen auf dem Programm. Beim ersten Training am Donnerstag belegte Kira Weidle aus Starnberg mit 0,06 Sekunden Rückstand auf Corinne Suter aus der Schweiz den zweiten Platz.

Die Kandahar zählt zu den anspruchvollsten Strecken im alpinen Ski-Weltcup-Kalender der Frauen. Nach dem tödlichen Sturz der Österreicherin Ulrike Maier 1994 wurden hier bis 2008 keine Damen-Rennen mehr gefahren. Erst, als die Strecke umgebaut wurde, kehrten die Abfahrerinnen hierher zurück.

Garmisch-Abfahrt 2022 - Termine und Zeitplan der Frauen-Rennen auf der Kandahar





Abfahrt der Frauen auf der Kandahar , Samstag, 29.1.2022, 11.30 Uhr

auf der , Samstag, 29.1.2022, 11.30 Uhr Super-G der Frauen in Garmisch , Sonntag, 30.1.2022, 11.30 Uhr

Bei der Abfahrt geht es nach dem Start auf 1540 Metern Höhe rasant hinunter in den Schussanger, Himmelreich, Eishang, Hölle, FIS-Schneise und über den Tauber Schuss hinein ins Ziel.

Die Frauen fahren dabei hauptsächlich auf der "alten" Kandahar. Neu geschaffen wurde der Mittelteil auf Höhe des Eishangs, hier gibt es eine andere Streckenführung als bei der Männerabfahrt.

So sehen Sie die Garmisch-Rennen live im TV und Stream:





Beide Rennen bis Sonntag werden einheitlich auf drei TV-Stationen gezeigt: Live im Free-TV im ZDF . Kommentator Aris Donzelli und Experte Marco Büchel sind am Mikrofon. Im Fernsehen werden die Rennen außerdem auf ORF 1 übertragen, das in weiten Teilen des Allgäus empfangen werden kann. Eurosport überträgt die Garmisch-Abfahrt 2022 und den Super-G nicht wie gewohnt im Free-TV-Sender Eurosport 1, sondern beim Pay-TV-Sender Eurosport 2 . (Auf Eurosport 1 laufen live die Australian Open 2022 in Melbourne ). Das ZDF zeigt die Rennen auch im kostenlosen Livestream . Für den anderen Stream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.



Abfahrtsstrecke in Garmisch: Woher stammt der Name Kandahar?

Wieso heißt die Kandahar-Piste Kandahar? Von Garmisch und dem Kreuzeck-Berg sind es immerhin 4900 Kilometer Luftlinie bis in die namensgebende Stadt Kandahar in Afghanistan. Des Rätsels Lösung: Ihren Namen erhielt die Strecke indirekt durch den britischen Feldmarschall Frederick Roberts, dem Earl of Kandahar. Nach diesem wurde im vergangenen Jahrhundert das traditionelle Arlberg-Kandahar-Rennen benannt - Garmisch gehört zu den fünf Austragungsorten.

Die Frauen-Abfahrt auf der Kandahar ist 2920 Meter lang. 2010 siegte Lokalmatadorin Maria Riesch aus Partenkirchen als erste auf der umgebauten Strecke. Heuer ruhen die Hoffnungen der DSV-Abfahrerinnen auf Vizeweltmeisterin Kira Weidle.