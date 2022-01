So sehen Sie das Abfahrts-Spektakel auf der Streif heute live im TV und Stream

Ski-Weltcup heute: Wann wird die Herren-Abfahrt in Kitzbühel im TV übertragen? Livestream, Zeitplan, News zum Start der Hahnenkammrennen 2022 auf der Streif.

21.01.2022 | Stand: 08:05 Uhr

Heute steht der erste Abfahrtsklassiker auf der Streif an: An diesem Freitag und Samstag steigen die legendären Hahnenkamm-Rennen 2022. Die Kitzbühel-Abfahrt heute und die Hahnenkamm-Abfahrt am Samstag zählen jeden Januar zu den Highlights im alpinen Ski-Weltcup-Kalender der Männer.

Auf der schwindelerregenden Streif sind Drama, Emotionen und wohl auch der ein oder andere Sturz vorprogrammiert, wenn sich die Ski-Rennläufer vom Start weg eine der schwierigsten und gefährlichsten Pisten der Welt hinunterstürzen. Mausefalle, Karussell, Seidlalm-Sprung oder Hausbergkante sorgen für Hochspannung bei den Fahrern und Zuschauern.

Gut zwei Wochen vor den olympischen Winterspielen 2022 in Peking ist die Streif gleichzeitig die Generalprobe vor der Olympia-Abfahrt am 6. Februar.

Hahnenkammrennen 2022 - Termine und Zeitplan der Rennen auf der Streif und am Ganslern-Hang:





Kitzbühel-Abfahrt , Freitag, 21.1.2022, Start um 11.30 Uhr

, Freitag, 21.1.2022, Start um 11.30 Uhr Hahnenkamm-Abfahrt , Samstag, 22.1.2022, Start um 11.30 Uhr

, Samstag, 22.1.2022, Start um 11.30 Uhr Slalom der Männer am Ganslern-Hang, Sonntag, 23.1.2022, Start um 10.30 Uhr (1. Lauf) und 13.30 Uhr (2.Lauf)

Insgesamt stehen also drei Rennen bis Sonntag an. Im Ski-Weltcup-Kalender 2021/22 der Männer wurden zwei Abfahrten in Kitzbühel eingeplant, um dem traditionell großen Besucheraufkommen an der Streif Rechnung zu tragen. Vor der Pandemie verfolgten bis zu 50.000 Fans das Hahnenkamm-Spektakel im Tiroler Nobel-Skiort. Wegen Corona sind 2022 nun aber jeweils nur 1000 Zuschauer im Ziel der Streif erlaubt.

So sehen Sie die Streif-Abfahrt 2022 live im TV und Stream:





Alle Rennen bis Sonntag werden einheitlich auf drei TV-Stationen gezeigt: Live im Free-TV in der ARD . Kommentator Markus Othmer und Experte Felix Neureuther sind am Mikrofon. Im Fernsehen werden die Rennen außerdem auf ORF 1 übertragen, das in weiten Teilen des Allgäus empfangen werden kann. Eurosport überträgt die Streif-Abfahrt 2022 nicht wie gewohnt im Free-TV-Sender Eurosport 1, sondern beim Pay-TV-Sender Eurosport 2 . (Auf Eurosport 1 laufen live die Australian Open 2022 in Melbourne ). Das Erste zeigt die Abfahrt auch im kostenlosen Sportschau- Livestream . Für den anderen Stream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.



Beim ersten Training in Kitzbühel am Mittwoch gab es einen schweren Sturz des Deutschen Josef Ferstl. Er kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus, gab von dort aber Entwarnung. "Ich bin froh, dass der Sturz glimpflich verlaufen ist", teilte er mit.

Rekordsieger auf der Streif ist Didier Cuche. Der Schweizer Skirennfahrer holte insgesamt fünf Siege (1998, 2008, 2010, 2011, 2012).

Jeweils vier Siege gelangen den Österreichern Franz Klammer (1975, 1976, 1977, 1984) und Karl Schranz (1966, 1969 und zweimal 1972).

Von den aktuell aktiven Skirennläufern ist der Italiener Dominik Paris der erfolgreichste auf der Streif. Der Südtiroler siegte bislang dreimal auf der Hahnenkammabfahrt (2013, 2017, 2019).

