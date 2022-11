So sehen Sie Abfahrt und Super-G aus Lake Louise live im TV und Stream

Live im TV und Stream steht im Herren-Ski-Weltcup alpin die Abfahrt und zwei Super-G-Rennen 2022 in Lake Louise an. Werden die Skirennen im Fernsehen gezeigt?

24.11.2022 | Stand: 18:43 Uhr

Die Speed-Spezialisten greifen in den Ski-Weltcup 2022/23 ein. Die Männer treten am Wochenende live im TV und Stream zu den Übersee-Rennen in Lake Louise an. Am Freitag steht dabei eine Herren-Abfahrt auf dem Zeitplan. Am Samstag und Sonntag sieht der Ski-Weltcup-Zeitplan zwei Super-G-Rennen vor.

Die Wintersportler treten bei den Wettbewerben im Ski-alpin-Weltcup 2022/23 in Kanada vom 25. bis 27. November 2022 an. Wird Ski alpin im Fernsehen übertragen? Gibt es einen Livestream vom Skirennen heute? Hier gibt es Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse.

Wann finden wieder Skirennen im Fernsehen statt?

25.11.2022 20.30 Uhr: Herren-Abfahrt in Lake Louise/Kanada

26.11.2022 20.30 Uhr: Ski-Weltcup, Super-G der Männer aus Lake Louise

27.11.2022 20.30 Uhr: Ski-Weltcup, Super-G der Männer aus Lake Louise



Wo laufen Ski-Abfahrt und Super-G 2022 aus Lake Louise im TV?

Der alpine Ski-Weltcup am 25.11. bis 27.11.2022 aus Lake Louise/Kanada wird live im Fernsehen übertragen, allerdings nicht wie gewohnt in den TV-Programmen von ARD und ZDF. Wintersport-Fans müssen sich im Sender-Dschungel und gegen die Übermacht Fußball-WM die TV-Übertragungen zusammensammeln. Unser TV-Wegweiser:

Herren-Abfahrt in Lake Louise am 25.11.: Live auf Eurosport 1 und auf ORF2 (Startzeit 20.30 Uhr MEZ)

und auf (Startzeit 20.30 Uhr MEZ) Super-G in Lake Louise am 26.11.: Live auf Eurosport 2 und ORF 2 (Start 20.30 Uhr)

und (Start 20.30 Uhr) Super-G in Lake Louise am 27.11.: Live auf Eurosport 2 und ORF 2 (Start 20.30 Uhr)

Wer die Lake-Louise-Abfahrt heute am Freitag live sehen will, kann in Deutschland zumindest auf Eurosport zählen. ORF2 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Eurosport 2 ist ebenfalls nicht bei allen Anbietern verfügbar und kostenlos.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup der Männer aus Kanada?

Bei ARD und ZDF steht in diesen Wochen alles im Zeichen der Fußball-WM in Katar. Zumindest im Livestream aber können Wintersportfans die Herren-Skirennen aus Lake Louise sehen. Die Übertragung in der Mediathek von ARD und ZDF sieht an diesem Wochenende so aus:

Auch Eurosport überträgt die Ski-alpin-Weltcup-Rennen der Männer aus Lake Louise in seinem Livestream im Eurosport Player, und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn, die allerdings alle kostenpflichtig sind.

Alpiner Ski-Weltcup 2022 aus Lake Louise: Thomas Dreßen feiert Comeback, Andreas Sander will besser werden

Der Deutsche Skiverband geht mit insgesamt sieben Athleten in die erste Abfahrt des Winters. Die Startliste steht am Renntag fest. Skirennfahrer Andreas Sander aus Burgberg im Allgäu will im kanadischen Lake Louise die Vorsaison mit nur zwei Top-Ten-Ergebnissen und ohne Podestplatz möglichst schnell vergessen machen. "Die Abfahrten waren sehr schlecht. Im Mentalen versucht man da, so eine Art Reset-Knopf zu drücken", sagt der 33-Jährige Abfahrer.

Live im TV und Stream können Ski-alpin-Weltcup-Fans am Freitag in Lake Louise auch das Comeback von Deutschlands bestem Abfahrer Thomas Dreßen erleben. Er kehrt nach über zweieinhalb Jahren Verletzungspause in den Ski-Weltcup zurück.

2019 holte Dreßen in den Rocky Mountains einen seiner fünf Weltcup-Siege.