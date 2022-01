So sehen Sie den Abfahrtsklassiker am Lauberhorn heute und morgen live im TV und Stream

Heute und Samstag steht die klassische Lauberhorn-Abfahrt in Wengen im Zeitplan des Ski-Weltcups der Herren. Infos zu Fernseh-Übertragung im TV und Live-Stream.

14.01.2022 | Stand: 12:43 Uhr

Die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen in der Schweiz zählt zu den bekanntesten Klassikern im alpinen Ski-Weltcup der Herren. Minsch-Kante, Canadian Corner, Hundschopf oder Kernen-S sind vielen Ski-Fans ein Begriff. Nicht einmal einen Monat vor den olympischen Winterspielen 2022 steuert der Weltcup-Zirkus damit auf einen Höhepunkt zu.

In Wengen stehen nach dem Super-G gestern noch drei Rennen bis zum Sonntag an. Am kommenden Wochenende folgt dann die traditionelle Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel.

Lauberhornrennen 2022 - Termine und Zeitplan der Rennen in der Schweiz:





Termine: 1. Lauberhornabfahrt am Freitag, 14.1.2022, Start um 12.30 Uhr

am Freitag, 14.1.2022, Start um 12.30 Uhr 2. Lauberhornabfahrt am Samstag, 15.1.2022, Start um 12.30 Uhr

am Samstag, 15.1.2022, Start um 12.30 Uhr Slalom der Männer, Sonntag, 16.1.2022, Start um 10.15 Uhr (1. Lauf) und 13.30 Uhr (2.Lauf)





So sehen Sie die Lauberhornrennen live im TV und Stream:





Alle Rennen bis Sonntag werden einheitlich auf drei TV-Stationen gezeigt: Live im Free-TV im ZDF . Kommentator Michael Pfeffer und Experte Marco Büchel sind am Mikrofon. Im frei empfangbaren Fernsehen wird das Rennen außerdem auf Eurosport und auf ORF 1 übertragen. Das ZDF zeigt die Abfahrt auch im kostenlosen Livestream . Für den anderen Stream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.



Beim Sieg des Schweizers Marco Odermatt im Super-G am Donnerstag hatten die deutschen Fahrer Romed Baumann und Josef Ferstl mit den Plätzen 4 und 6 überzeugt.

Rekordsieger auf der Lauberhornabfahrt in Wengen ist Karl Molitor. Der Schweizer Skirennfahrer holte insgesamt sechs Siege (1939, 1940, 1942, 1943, 1945, 1947).

Jeweils vier Siege gelangen den Österreichern Toni Sailer (1955, 1956, 1957, 1958) und Karl Schranz (1959, 1963, 1966, 1969).

Von den aktuell aktiven Skirennläufern ist der Schweizer Beat Feuz der erfolgreichste am Lauberhorn. Er war 2012, 2018 und 2020 der Schnellste und kommt bislang auf drei Siege bei seinem Heimrennen.