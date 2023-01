So sehen Sie die Rennen der Männer in Wengen am Wochenende live im TV und Stream

Neben der Abfahrt stehen in Wengen auch Super-G und Slalom im TV und Livestream auf dem Programm. Alle Infos zur Übertragung der Rennen am Lauberhorn hier.

09.01.2023 | Stand: 16:41 Uhr

In Wengen in der Schweiz ist an diesem Wochenende das volle Ski Alpin Programm geboten. Im Weltcup-Winter 2022/23 fahren die Männer einen Super-G (Freitag), eine Abfahrt (Samstag) und einen Slalom (Sonntag) das berüchtigte Lauberhorn hinunter. Sorgen bereiten noch etwas das Wetter. Zwar liegt genügend Schnee, doch womöglich könnte es zu nass sein.

Der frühere Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen hat für die Lauberhorn-Abfahrt am Samstag sein Comeback angekündigt. Der deutsche Hoffnungsträger in den Speed-Disziplinen war mehrere Wochen wegen einer Verletzung ausgefallen. Am vergangenen Wochenende bereitete er sich in Sölden auf das Rennen in Wengen vor.

Hier finden Sie Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse zum Ski-Alpin-Weltcup am Lauberhorn in Wengen.

Ski-Weltcup der Männer in Wengen in der Schweiz - Termine und Rennen

Freitag, 13. Januar 2023 12.30 Uhr: Super-G der Männer in Wengen

Samstag, 14. Januar 2023 12.30 Uhr: Abfahrt der Männer in Wengen

Sonntag, 15. Januar 2023

10.15 Uhr: 1. Lauf Slalom der Männer in Wengen 13.15 Uhr: 2. Lauf Slalom der Männer in Wengen



Werden Super-G, Abfahrt und Slalom aus Wengen live im TV und als Livestream übertragen?

Ja, die Rennen aus Wengen werden in der ARD, auf Eurosport und auch auf ORF 1 übertragen. Einen Livestream gibt es von der ARD auf sportschau.de und auch auf dem Eurosport-Player (enthalten im DAZN-Abo, sonst kostenpflichtig).

Super-G Männer in Wengen am Freitag, 13. Januar 2023: Live in der ARD von 12.15 Uhr bis 13.40 Uhr sowie auf Eurosport 1 (12.30 Uhr - 14 Uhr) und auf ORF 1 (12.25 Uhr - 14.10 Uhr).

von 12.15 Uhr bis 13.40 Uhr sowie auf (12.30 Uhr - 14 Uhr) und auf (12.25 Uhr - 14.10 Uhr). Abfahrt Männer in Wengen am Samstag, 14. Januar 2023: Live in der ARD von 12.20 Uhr bis 13.40 Uhr sowie auf Eurosport 1 (12.30 Uhr - 14 Uhr) und auf ORF 1 (12.25 Uhr - 14.05 Uhr).

von 12.20 Uhr bis 13.40 Uhr sowie auf (12.30 Uhr - 14 Uhr) und auf (12.25 Uhr - 14.05 Uhr). Slalom Männer in Wengen, 1. Lauf, Sonntag, 15. Januar 2023: Live in der ARD von 10.10 Uhr bis 10.45 Uhr sowie auf Eurosport 1 (10.15 Uhr - 11.15 Uhr) und auf ORF 1 (10.10 - 11.15 Uhr).

von 10.10 Uhr bis 10.45 Uhr sowie auf (10.15 Uhr - 11.15 Uhr) und auf (10.10 - 11.15 Uhr). Slalom Männer in Wengen, 2. Lauf, Sonntag, 15. Januar 2023: Live in der ARD von 13.20 Uhr bis 14.15 Uhr sowie auf Eurosport 1 (13.15 Uhr - 14.15 Uhr) und auf ORF 1 (13.10 Uhr - 14.25 Uhr)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und auch des Allgäus frei empfangbar.

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Webseite der FIS veröffentlicht. Hier sind auch die Ergebnisse der Rennen einzusehen.