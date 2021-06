Abt-Team feiert Sieg in Monza. Kelvin van der Linde macht sich das schönste Geburtstagsgeschenk

20.06.2021 | Stand: 19:54 Uhr

Mit einem Start-Ziel-Sieg feierte das Kempten Team Abt Sportsline den Einstand in der neuen DTM. In Monza siegte der Kemptener Kelvin van der Linde und machte sich selbst das schönste Geburtstagsgeschenk. Er wurde am Sonntag 25 Jahre alt.

„Es war ein toller Saisonauftakt für uns. Der letzte Sieg für Abt Sportsline als Privatteam in der DTM war 2003 auf dem Nürburgring mit Laurent Aiello“, jubelte Teamchef Thomas Biermaier. Er stand zusammen mit Hans-Jürgen Abt auf dem Kommandostand.

Van der Linde ist mit seinem Sieg und Platz sechs im Auftaktrennen auch der Führende in der Meisterschaft: „Was für ein Wochenende! Die Reise nach Monza hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was will man mehr? Wir hatten die beste Crew bei den Boxenstopps. Ich bin sehr stolz auf das ganze Team und überglücklich. Ich habe meine Karriere bei Abt begonnen und jetzt meinen ersten Sieg in der DTM bei Abt gefeiert – einfach toll!“ Der gebürtige Südafrikaner wurde vor sieben Jahren auf Anhieb Champion im ADAC GT Masters, damals mit dem Team C. Abt Racing.

Sein Teamkollege Mike Rockenfeller sammelte mit den Plätzen acht und zehn wertvolle Punkte. DTM-Neuling Sophia Flörsch kam in beiden Rennen jeweils auf Platz 16.

Den Pokal für das siegreiche Team nahm Hans-Jürgen Abt entgegen und widmete den Sieg Volker Nossek. Dieser war bei Audi Sport lange für das Team Abt Sportsline zuständig und im Mai nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 59 Jahren verstorben. Nosseks Sohn Bastian ist Teil des Abt-DTM-Teams und hatte in Monza seinen ersten Renneinsatz seit dem Tod des Vaters.

Lesen Sie auch