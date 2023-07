Adieu in Paris: Letzte Tour für Cavendish, Sagan und Pinot

Für einige Stars ist es in diesem Jahr die letzte Tour de France. Mark Cavendish will zum Abschied noch Eddy Merckx übertrumpfen. Auch Peter Sagan und Thibaut Pinot haben die Rundfahrt mitgeprägt.

01.07.2023 | Stand: 07:58 Uhr

Für den dreimaligen Weltmeister Peter Sagan hat die Tour de France das "Leben verändert", für Rekord-Etappensieger Mark Cavendish ist noch keine Zeit für Sentimentalitäten.

Wenn heute in Bilbao die 110. Tour de France losrollt, gehen einige Radstars auf ihre letzte große Reise auf Frankreichs Landstraßen. Damit endet auch eine Ära.

Mark Cavendish

Cavendish hat es bei seinen 13 Tour-Teilnahmen auf beachtliche 34 Etappensiege gebracht, womit er zusammen mit dem legendären Eddy Merckx den Rekord hält. In diesem Jahr peilt der 38-jährige Brite den 35. Coup an. Deshalb denkt der Starsprinter auch noch gar nicht an das baldige Ende. "Ich werde es bedauern, dass ich nicht den Moment und die ganzen Tour-Erfahrungen genießen kann. Ich habe aber einen Job zu erledigen." Beim Giro d'Italia hat der Ex-Weltmeister gezeigt, dass er noch konkurrenzfähig ist und seinen 162. Profisieg geholt.

Peter Sagan

Auch Sagan hat bei der Tour Geschichte geschrieben. Siebenmal gewann der Slowake das Grüne Trikot des punktbesten Fahrers, womit er Erik Zabel (6) übertraf. "Etappen zu gewinnen und sieben Mal das Trikot zu holen, haben mein Leben verändert. Ich bin der Tour so dankbar", sagte Sagan, der vor dem Start aber noch Probleme anderer Art hatte. Sagan wurde in seiner Wahlheimat Monaco wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten verurteilt. Der 33-Jährige lässt in diesem Jahr seine Straßenkarriere ausklingen und wechselt im nächsten Jahr für Olympia in Paris auf das Mountainbike.

Thibaut Pinot

Bei der Tour sagt auch der französische Star Thibaut Pinot Adieu. "Ich habe noch gar nicht realisiert, dass es meine letzte Tour ist. Nicht einmal, als ich die Koffer gepackt habe." Drei Etappen gewann der Bergspezialist, der 2014 auch den dritten Gesamtrang belegt hatte. Pinot hatte jahrelang die Gastgeber vom ersten Toursieg eines Franzosen seit Bernard Hinault (1985) träumen lassen, doch immer wieder kam etwas dazwischen. 2019 war die Chance ganz nah, ehe der Oberschenkel nicht mitspielte. Für den 33-jährigen Pinot ist es eine unvollendete Story.