Allgäu Comets 2020: Infos zu Spielplan, Livestream, Tabelle

Die Allgäu Comets spielen 2020 die siebte Saison in Folge in der German Football League (GFL). Infos zu Spielplan, Livestream, TV und Tabelle.

08.02.2022 | Stand: 09:36 Uhr

Update 7. Juli 2020: Verband plant weiter Saison 2020 - die Comets wollen heuer aber nicht am lizenzierten Spielbetrieb teilnehmen

German Football League

German Football League

Spielbetrieb

Spielbetrieb

Adi Hölzli

Für die(GFL) und die2 (GFL 2) starten die Vorbereitungen auf eine Saison von September bis November. Alle 32 Vereine aus der GFL und der GFL 2 haben ihre schriftlichen Einverständniserklärungen zu den Änderungen des Lizenzstatuts abgegeben. Die Einigung auf ein neues Lizenzstatut regelt zunächst nur, dass die Vereine und die Spieler, die spielen wollen, dies tun können und diejenigen, die es nicht wollen, keinerlei Sanktionen zu befürchten haben. Für die Comets steht einem Bericht der Allgäuer Zeitung vom 23. Juni fest, dass sie 2020 nicht am lizenziertenteilnehmen wollen. "Wir bei den Comets sind uns einig, dass wir an keinem lizenzierten2020 teilnehmen werden. Weder bei den Männern, noch bei den Frauen", sagte demnach Comets-Präsident

14. Mai: Comets-Chef fordert notfalls Spielzeit außer Konkurrenz

Wird 2020 trotz Corona-Krise in Deutschland erstklassig Football gespielt und ein deutscher Meister ermittelt? Eine Absichtserklärung des AFVD sieht einen Saisonstart im September vor. Neben der GFL soll dieser u.a. auch für die zweiten Ligen und die beiden höchsten Frauen-Spielklassen gelten. Geplant ist demnach eine von ursprünglich fünf auf knapp zweieinhalb Monate verkürzte Spielzeit. Bei den Allgäu Comets wird dies kritisch gesehen. Comets-Präsident Adi Hölzli sagte im Interview mit der Allgäuer Zeitung: „Wenn wir mit Lizenz spielen, bringen die Klubs qualitativ nicht das Produkt der Vorjahre auf den Platz. Denn die meisten Teams werden heuer aufgrund der Einreiseeinschränkungen wohl ohne Importspieler antreten müssen. Und wer weiß, ob die anderen Spieler überhaupt aufs Feld wollen.“ Der Comets-Chef fordert gar, die Spielzeit notfalls außer Konkurrenz auszutragen: „Ich finde, ein deutscher Meistertitel ist unter diesen Umständen wertlos.“ Der Wettbewerb werde schon in der Vorbereitung verzerrt. Denn während in anderen Bundesländern längst bereits wieder trainiert werden darf, ist in Kempten die Sportanlage der Comets noch immer gesperrt.

Update, 27. April: Comets warten weiter auf Entscheidung über Beginn der GFL-Saison

Erstligist Allgäu Comets sehnt wie alle anderen Teams der GFL den baldigen Saisonstart herbei. Doch alle Beteiligten müssen sich weiterhin gedulden. Der Deutsche Footballverband AFVD, der die bundesweiten Ligen verantwortet, und Vertreter der Ligen gaben zuletzt folgende Einschätzung zur "Lage der Liga" bekannt:

Der zunächst angestrebte Ligastart der Lizenzligen für Anfang Mai respektive Pfingsten wird angesichts der aktuellen Entscheidungen der staatlichen Stellen kaum haltbar sein.

respektive wird angesichts der aktuellen Entscheidungen der staatlichen Stellen sein. Ein konkreter Ligastart der Lizenzligen wird dann möglich sein, wenn die staatlichen Stellen einen Trainings- und Spielbetrieb wieder zulassen .

. Es wird versucht, den Vereinen einen angemessenen organisatorischen Vorlauf vor Ligastart zu geben.

Update, 20. März 2020: Corona-Pandemie wirft Saisonplanung über den Haufen

Corona-Pandemie

Straubing

Pfingsten

Carsten Dalkowski

Allgäu Comets 2020: Adi Hölzli ist der Vorsitzende der Footballer aus Kempten. Bild: Ralf Lienert

++++++ Hier geht's zum ursprünglichen Artikel (vor Beginn der Corona-Pandemie) +++++++++

Diewirft auch die Saisonplanung im Football über den Haufen. Die Comets haben ihr für den 19. April geplantes Vorbereitsungsspiel gegenabgesagt. Die beiden höchsten Spielklassen GFL und GFL2 haben den Saisonstart aufverschoben – fünf Wochen später als geplant. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber die Vereine benötigten Planungssicherheit für die kommenden Wochen. So kann die GFL flexibel auf neue Entwicklungen reagieren“, sagt Ligasprecher. Bei den Comets ist man der Meinung: „Die Lage ist sehr ernst und kann für manchen in der Liga existenzbedrohend sein.“ Der Vorverkauf für die GFL-Heimspiele liegt auf Eis, es wird über mögliche Beschränkungen der Zuschauerzahlen diskutiert.

Im American Football zählen die Allgäu Comets aus Kempten zu den ältesten Vereinen in Deutschland. In der Saison 2020 will das Team um Headcoach Hesham Khalifa den Gründergeist der früheren Tage wiederbeleben. Egal ob sie die Spiele im Stadion oder per Livestream verfolgen: den Fans sollen von Beginn der Saison 2020 an starke Leistungen geboten werden. Der Spielplan der Geman Football League (GFL) Süd sieht gleich zum Auftakt einen Kracher vor: Im ersten Heimspiel Anfang Mai (genauer Termin noch offen) empfangen die Comets Aufsteiger Ravensburg Razorbacks. Hier der vorläufige Spielplan, der durch Corona aber keine Gültigkeit mehr besitzt.

2./3. Mai 2020

Comets – Ravensburg Razorbacks





Comets – 9./10. Mai 2020

Schwäbisch Hall Unicorns – Comets





– Comets 16./17. Mai 2020

Frankfurt Universe – Comets





– Comets 23./24. Mai 2020

Comets – Stuttgart Scorpions





Comets – 30./31. Mai 2020

Comets – Ingolstadt Dukes





Comets – Dukes 13./14. Juni 2020

Stuttgart Scorpions – Comets





– Comets 20./21. Juni 2020

Comets – Frankfurt Universe





Comets – 4./5. Juli 2020

Comets – Munich Cowboys





Comets – 25./26. Juli 2020

Comets – Marburg Mercenaries





Comets – 1. August 2020

Ravensburg Razorbacks – Comets





– Comets 8./9. August 2020

Munich Cowboys – Comets





– Comets 22. August 2020

Ingolstadt Dukes – Comets





Dukes – Comets 29./30. August 2020

Comets – Schwäbisch Hall Unicorns





Comets – 6. September 2020

Marburg Mercenaries – Comets

Lesen Sie auch

Beförderung zum Cheftrainer: Elias Gniffke und seine Pläne mit den Allgäu Comets American Football

Welchen Platz in der Tabelle streben die Allgäu Comets 2020 an?

Tabelle

German Football League



Roster Allgäu Comets: Wie sieht das Team 2020 aus?

Allgäu Comets

Schwäbisch Hall Unicorns

Allgäu

Jacob Wright

Florida

John Schanbacher

Schanbacher



Auf welche Mannschaften treffen die Allgäu Comets 2020 in der GFL Süd?

German Bowl

Braunschweig

German Bowl

Frankfurt

Algäu Comets 2020: Headcoach Hesham Khalifa. Bild: Peter Hausner

Wo bestreiten die Allgäu Comets 2020 ihre Heimspiele?

Sie wollen es besser machen, als in der Saison 2019. Zwischenzeitlich drohte der Abstieg! Letztlich schafften die Comets aber noch den Klassenerhalt und belegten den rettenden sechsten Platz der. Großen Anteil hatte Hesham Kalifa. Nach der Entlassung von Jeff Surran übernahm er das Team und verhinderte den Absturz in die GFL2. Ein Jahr zuvor war er schon einmal als „Feuerwehrmann“ eingesprungen: Als in der Saison 2018 Trainer Stand Bedwell entlassen wurde , kämpften sich die Comets unter Kalifa noch in die Play-Offs, schieden dann aber im Viertelfinale gegen Dredsen Monarchs aus . Neu im Vorstandsteam ist(29). Der neue Vizepräsident der Comets will zwar keine konkrete Platzierung als Saisonziel nennen, hat aber eine ganz genaue Vorstellung von der Defensive: Sie soll sich unter den besten Drei deretablieren.Als einen "Coup" feierten diedie. Der 32-jährige US-Amerikaner spielte zuletzt beim Top-Klub. Einen weiteren gewichtigen Neuzugang vermeldeten die Comets im Februar 2020:. Der 23-Jährige, der aus der 2. Liga inskommt, ist 2,05 Meter groß und wiegt 160 Kilogramm. Er soll hier nicht nur als Gerüstbauer Schwerstarbeit erledigen, sondern auch in der Defensive der Comets. Auch ein neuer Quarterback wurde angekündigt: Es handelt sich um. Der 22-Jährige stammt aus Tallahassee/und hat als Quarterback schon etliche Schulrekorde aufgestellt. Generell gilt als Marschroute bei den Comets: Die Zahl der Importspieler soll reduziert werden. Der Verein will stärker auf eigene Kräfte setzen. Neuzugänge sollen vor der Verpflichtung einem Charakter-Check unterzogen werden. Das kündigt der neue Sportdirektoran: "Wer zu uns kommt, muss ins Teamgefüge passen. Und er sollte sich auch gesellschaftlich einbringen und nicht nur den ganzen Tag in der Stadt rumhängen." Sportdirektorist übrigens erst 19 Jahre alt, was in der GFL einzigartig sein dürfte. Ein Porträt über ihn gibt's hier Schwester Brocken dürften die Schwäbisch Hall Unicorns werden, die im Vorjahr imstanden (wo sie gegenverloren). Auch mit Vorjahres-Halbfinalist Frankfurt Universe ist zu rechnen. Die Frankfurter kennen nur ein Ziel: derfindet am 10.10. 2020 zum zweiten Mal in Folge instatt. Alte Bekannte für die Comets sind die Munich Cowboys Marburg Mercenaries und die Ingolstadt Dukes . Mit Spannung wird Aufsteiger Ravensburg Razorbacks erwartet.

Im Illerstadion. 9.000 Zuschauer haben darin Platz. Die Hauptribüne ist überdacht und bietet 720 Sitzplätze. Für GFL-Spiele empfehlen die Allgäu Comets die Parkplätze in der Rottachstraße neben der Feuerwehr.

Wo bekomme ich Tickets? Wie hoch ist der Eintrittspreis?

Elmar Göppel



Gibt es bei den Allgäu Comets einen Livestream?

Tickets gibt es an der Tageskasse. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro (Stehplatz) bzw. 14 Euro (Sitzplatz). Zuletzt kamen im Schnitt 911 Zuschauer ins Stadion. Zum Vergleich: 1929 waren es im Durchschnitt 2014, als die Comets ihr erstes GFL-Jahr bestritten. Bei Fragen rund um Tickets, Anfahrt, Eintrittspreise oder Fanshop hilft die Geschäftsstelle weiter. Neuer Leiter ist seit Januar 2020. E-Mail: office@allgaeu-comets

Ja. Die Comets übertragen auf ihrem Youtube-Kanal Heimspiele live im Stream. Auch der Liveticker auf der Homepage ist bei vielen Fans beliebt. Auch TV-Übertragung könnten in der Saison 2020 eine Rolle spielen: Sport1 wird in der Saison 2020 in der German Football League bis zu 16 Spiele aus der regulären Saison und den Playoffs live im Free-TV übertragen. Noch ist nicht bekannt, ob Spiele der Allgäu Comets darunter sind.

Was muss man sonst noch über die Allgäu Comets wissen?

Die Allgäu Comets wurden 1982 gegründet und zählen damit zu den ältesten Football-Vereinen in Deutschland. Diese Tradition ist eng mit dem Namen Erich Grau verbunden: der frühere Nationalspieler aus Ansbach gründete während seines Referendariats in Kempten die erste Football-Mannschaft in Kempten (eine große Reportage über ihn gibt es hier). In jüngster Zeit sorgen auch die Ladies für Furore: das Frauen-Team der Allgäu-Comets wurde 2019 deutscher Vize-Meister. Eine der tragenden Säulen bei der Finanzierung ist für die Comets der Cometsball. Zu diesem Faschingsball kamen am 22. Februar 2020 einmal mehr über 5000 Feierwütige in die Big Box Kempten.