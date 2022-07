"Deutscher Meister, Deutscher Meister, hey, hey!" So klingt es am Sonntagnachmittag durch die Memminger Eishalle. Die Indians-Frauenmannschaft hat einer grandiosen Bundesliga-Saison die Krone aufgesetzt - nach dem 7:2-Sieg gegen Dauerrivale Planegg startet die Mega-Meisterparty! Über neun Stunden lang, bis in die Nacht hinein, feiern die ECDC-Mädels ihren zweiten Titelgewinn. allgaeu.life ist dabei, blickt hinter die Kulissen der Meisterfeier und darf sogar ins Allerheiligste des Teams - die Mannschaftskabine.

27.07.2022 | Stand: 11:03 Uhr

Psst, wir verraten Dir ein Geheimrezept. Hier sind die Zutaten für eine denkwürdige Mega-Party: Man nehme Nussecken, Süßigkeiten, jede Menge Getränke, Musik, Discolicht und über 20 feierwütige Girls. Und ab geht die Post! allgaeu.life ist Zeuge, wie die Mädels des ECDC Memmingen in einem über neunstündigen Party-Marathon den Gewinn der deutschen Eishockey-Meisterschaft feiern. Los geht's direkt nach Ende des letzten Spiels, am Sonntagnachmittag um vier. Schluss ist erst weit nach Mitternacht am Montag. Der Letzte macht das Licht aus...

Bilderstrecke

Meisterparty der ECDC-Mädels

1 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 2 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 3 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 4 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 5 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 6 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 7 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 8 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 9 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 10 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 11 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 12 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 13 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 14 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 15 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 16 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 17 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 18 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 19 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 20 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 21 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 22 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 23 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 24 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 25 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 26 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 27 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 28 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 29 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 30 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 31 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 32 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 33 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 34 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 35 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 36 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 37 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 38 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 39 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 40 von 40 Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind zum zweiten Mal Deutscher Eishockey-Meister! Und das wurde am Sonntag nach dem 7:2-Sieg gegen Planegg ordentlich gefeiert. Für allgaeu.life waren Reporter Daniel und Fotograf Alwin Zwibel mittendrin - sieh hier die besten Fotos. Bild: Alwin Zwibel 1 von 40 Bild: Alwin Zwibel Bild: Alwin Zwibel

Die Dämme in der Memminger Eissporthalle brechen um 15:59 Uhr. Mit der Schlusssirene gegen Planegg stürzen sich 19 glückliche Meister-Girls auf ihre Torhüterin Emma Schweiger, die in der Jubeltraube versinkt. Dass die ECDC-Frauen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel gewinnen, stand schon seit dem letzten Wochenende fest. Der pure Wahnsinn ist aber die Dominanz, die das Team während der gesamten Saison ausstrahlt. 27 Siege in 28 Spielen, nur einmal hat die Mannschaft in einer Verlängerung das Nachsehen. Am Sonntag wird Vizemeister Planegg, siebenfacher deutscher Titelträger, mit 7:2 aus der Halle geschossen. Die 1.328 Zuschauer (!) sind restlos begeistert.

Und jetzt zeigen die Mädchen, dass sie nicht nur Eishockey-Champions, sondern auch Meisterinnen im Feiern sind. Den Takt gibt Kapitänin Daria Gleissner vor. "Seid Ihr bereit", fragt sie in Richtung des Teams, als sie endlich den Pokal in den Händen hält. Und wie sie bereit sind! Zweimal flitzt Gleissner mit dem Henkelpott vor der Mannschaft hin und her, begleitet von der La-Ola-Welle ihrer Teamkameradinnen.

Wenigstens war's diesmal kein Bier, das stinkt noch mehr.

ECDC-Trainer Werner Tenschert nach der "Meisterdusche" mit Eistee

Der nächste "Pott" gilt ECDC-Meistertrainer Werner Tenschert. Von Lena Kartheininger und Marina Swikull bekommt er einen großen Eimer mit klebrigem Pfirsich-Eistee über den Kopf gegossen. Fluchtversuch sinnlos. "Wenigstens war's diesmal kein Bier, das stinkt noch mehr", macht er im allgaeu.life-Interview gute Miene zum abgekarteten Spiel der Mädels.

Nussecken mit Trikotnummern und Hugo aus Flaschen

Längst hat sich die Mannschaft rote Meister-Shirts übergestreift, Teammanager Peter Gemsjäger verteilt eigens angefertigte Kappen an Spielerinnen und Helfer. "Gebt mir ein H-U-M-B-A - Täteräää", schreien Gleissner und Swikull, Fanblock und Team stimmen ein.

Und dann geht's in die Kabine, in der Sekt, Bier und eisgekühlter Hugo aus Flaschen (typisch Mädels!) bereitstehen. Stürmerin Antje Sabautzki hat ihre Spezialität mitgebracht: selbstgebackene Nussecken - auf jede hat sie mit Schokoguss die Trikotnummer einer Mitspielerin geschrieben. Alles bereit für eine rauschende Kabinenparty? Nicht ganz - denn zwei Dinge fehlen: Musik und der Pott! Für Ersteres ist gleich gesorgt, zu den Klängen von "Wolves" von Selena Gomez & Marshmello steigen die ersten Spielerinnen auf die Umkleidebänke.

Endlich kommt auch der Pokal und wird gleich mit Sekt befüllt. Auf einem Pappschild steht das Motto für die nächsten Stunden: "Chicken Hill, don't sleep tonight" - nein, am Hühnerberg wird heute Abend nicht geschlafen. Auch, wenn es kurz darauf dunkel in der Kabine wird. Irgendjemand stellt eine Discokugel auf, zu den Klängen des Grease-Klassikers "You're the one that I want" verwandelt sich die Mannschafts-Umkleide zum Dancefloor.

Unterbrochen wird die wilde Kabinenparty nur von zwei weiteren Highlights: Zur Stärkung gibt es am Abend für die Spielerinnen und ihre Familien Schnitzel mit Pommes in der Stadion-Sportsbar "Puck". Und gegen 22 Uhr sitzen plötzlich alle wieder draußen an der Eisfläche auf der Spielerbank. Auf der großen Videowall in der Halle läuft die Sendung "Blickpunkt Sport" im Bayerischen Fernsehen - das ganze Team wartet gespannt auf den über zweiminütigen TV-Beitrag über die Memminger Meister-Girls.

Danach geht's zurück in die Kabine. Um Viertel nach eins in der Nacht sperrt Teammanager Peter Gemsjäger die Umkleide zu, die letzten machen sich auf den Heimweg. Am kommenden Wochenende steht für die Mannschaft das nächste sportliche Highlight der Super-Saison an: In Berlin kämpft der ECDC im DEB-Pokal-Turnier der Frauen um das "Double" aus Meisterschaft und Pokalsieg. Gut möglich, dass die Mädels kommenden Sonntag schon wieder einen Grund zum Feiern haben!