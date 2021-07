Auch im EM-Viertelfinale geht in München kein Regenbogen auf

Die UEFA hat eine Regenbogen-Beleuchtung der Münchner EM-Arena untersagt - und das Gegenteil bewirkt. Institutionen, Unternehmen und Privatleute präsentieren sich am Mittwoch in bunter Optik. Bundesligastadien etwa in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Wolfsburg und Augsburg erstrahlten in den bunten Farben. Wie in München wehten in vielen deutschen Städten Regenbogenflaggen vor Rathäusern und an öffentlichen Gebäuden. Die Flagge steht als Symbol für die sexuelle Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild identifizieren.