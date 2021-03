Ende einer Epoche - Frauen-Skisprung-Trainer Andreas Bauer erklärt Rücktritt

Andreas Bauer hört als Skisprung-Trainer der deutschen Frauen auf. Die Nachricht verkündete Bauer am Donnerstag am Rande der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf.

Eine Epoche endet. Andreas Bauer tritt als Bundestrainer der deutschen Frauen-Skisprung-Nationalmannschaft zurück. Das gaben der 57-jährige Oberstdorfer und der Technische Leiter des DSV für Nordische Kombination und Skisprung, Horst Hüttel, in einer Online-Pressekonferenz im Rahmen der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf am Donnerstagmorgen bekannt.

"Es tut weh und es sind Tränen geflossen, aber es ist eine gute Zeit, neu anzufangen", sagte Bauer. "Ich bin schon seit längerer Zeit zu dem Entschluss gekommen, dass die Heim-WM in Oberstdorf noch ein Highlight für mich ist – danach werde ich mein Amt niederlegend", ergänzte Bauer.

Skispringen: Andreas Bauer für zahlreiche Erfolge der deutschen Frauen verantwortlich

Der Oberstdorfer hatte das Amt des Bundestrainers im Frauenskisprung 2011 übernommen und schon bei seiner ersten WM als Bundestrainer 2013 in Val di Fiemme Bronze mit Carina Vogt und Ulrike Gräßler geholt. 2015 folgte in Falun schon der erste WM-Titel von Carina Vogt, Gold im Mixed mit Vogt und Katharina Althaus. Abermals Gold, sogar Doppel-Gold, feierte Bauer 2017 in Lahti für Vogt im Einzel und im Mixed mit Svenja Würth, sowie 2019 in Gold für das Quartett um Althaus, Vogt, Ramona Straub und Juliane Seyfarth, Mixed-Gold (Althaus, Seyfarth) und Einzel-Silber für Althaus.

Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Mixed-Team gewinnt viertes Gold in Folge

Bauer war maßgeblich am Aufbau des Frauen-Skispringens in Deutschland beteiligt. Bei der Heim-WM in Oberstdorf gab es den vierten Weltmeister-Titel in Folge – für Katharina Althaus und Anna Rupprecht – in den Einzelwettkämpfen blieben die DSV-Springerinnen mit zwei zehnten Rängen allerdings hinter ihren Erwartungen zurück.

Der Entschluss zu seinem Rücktritt sei über längere Zeit gewachsen. "Ich plane mit meiner Familie ein privates Projekt, das uns in der Zukunft begleiten wird und da gibt es diese Entwicklung nicht mehr her, dass ich 180 Tage im Jahr unterwegs bin", sagte Andreas Bauer.

