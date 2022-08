Tennis-Star Angelique Kerber soll schwanger sein

Deutschlands erfolgreichste Tennisspielerin der letzten Jahre soll schwanger sein: Angelique Kerber erwartet offenbar ein Baby mit ihrem Freund.

24.08.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber soll nach Informationen der Bild-Zeitung schwanger sein. Noch heute soll die 34-Jährige ihre Teilnahme bei den kommenden US-Open absagen, berichtet das Blatt.

Kerber ist die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf. Unter anderem holte sie drei Grand-Slam-Titel, gewann die Australian Open und US Open 2016 und triumphierte in Wimbledon 2018. Bei Olympia 2016 in Rio holte sie die Silber-Medaille.

Schwanger: Angelique Kerber und Freund Franco Bianco sollen ein Baby erwarten.

Nun soll Angelique Kerber schwanger sein und mit ihrem Freund Franco Bianco ein Baby erwarten. Im Frühjahr 2023 soll es soweit sein. Biancos ist laut Bild ein Fitness-Unternehmer aus der Nähe von Frankfurt.

Ob Angie Kerber ihre Karriere nach der Schwangerschaft fortsetzt, ist noch nicht klar.

