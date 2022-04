Aufregung um Raiola: Todesmeldungen dementiert

Berichte über den Tod des bekannten Spielerberaters Mino Raiola haben in der Fußball-Welt kurz für Aufregung gesorgt.

Nachdem internationale Medien am Donnerstag berichtet hatten, dass der Berater vieler Stars, darunter Borussia Dortmunds Ausnahmestürmer Erling Haaland, gestorben sei, folgte schnell ein Dementi.

"Aktueller Gesundheitszustand für jene, die es interessiert: Ich bin stinksauer, dass die mich zum zweiten Mal in vier Monaten töten", hieß es auf dem offiziellen Twitterprofil des 54 Jahre alten Italieners. "Ich scheine in der Lage zu sein, aufzuerstehen."

Ob der schillernde Berater den Tweet selbst absetzte, war nicht ersichtlich. Es war der erste Tweet auf dem verifizierten Account seit Januar; damals schon widersprach er Meldungen, wonach er sich in einem Krankenhaus einer Notfallbehandlung unterzogen habe.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.