Kracher-Lose für deutsches Quartett: Bayern gegen PSG

Das werden Festtage für Fußball-Fans. Die vier deutschen Achtelfinalisten in der Champions League haben spektakuläre, aber auch sehr schwere Lose bekommen.

07.11.2022 | Stand: 13:06 Uhr

Die Kracher-Lose sind perfekt, spektakulärer und auch schwerer hätte es für das deutsche Quartett im Achtelfinale der Champions League kaum kommen können.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München trifft in einer Revanche für das Finale von 2020 auf das internationale Superstarensemble von Paris Saint-Germain mit Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé.

Champions-League Achtelfinals: FC Bayern München gegen PSG, BVB gegen Chelsea

Der deutsche Pokalsieger RB Leipzig bekommt es mit dem englischen Meister Manchester City mit Star-Coach Pep Guardiola zu tun, Borussia Dortmund mit Ex-Sieger FC Chelsea und Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt mit dem derzeit in Italien überragenden SSC Neapel.

"Ich habe immer gesagt, wir nehmen es so, wie es kommt. Topspiel. Topgegner", kommentierte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic das Los Paris Saint-Germain im TV-Sender Sky. "Eine der besten Mannschaften der Welt und Europas mit Weltstars. Ich freue mich auf die Spiele. Das ist ein Los, das für jeden Fußballfan ein Leckerbissen ist."

Auslosung der Champions-League-Achtelfinals: Erinnerungen an 2020

Im Sommer 2020 hatten die Bayern das Endspiel mit 1:0 gewonnen, die Pariser mussten und müssen weiter vom ersten großen Triumph in der europäischen Meisterklasse träumen. "Es ist mit der schwerste Gegner, den man da bekommen kann", betonte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn und kündigte zwei hochattraktive Spiele an, die Chancen seiner Meinung nach: 50:50. Nach dem Aus bereits im Viertelfinale gegen Villarreal in der vergangenen Saison stehen die Bayern nun bereits in der ersten K.o.-Runde vor einer schweren Aufgabe.

Lesen Sie auch

Fußball-Europapokal Sieben Bundesliga-Trümpfe nach famosem Jahr 2022

Wie erst recht RB Leipzig: Nach dem Weiterkommen als Zweiter hinter Real Madrid inklusive finaler Gala gegen die Königlichen trifft der Club aus Sachsen mit Trainer Marco Rose auf Manchester City - und damit auch auf Torjäger Erling Haaland. Dessen Ex-Club Dortmund wird sich mit dem FC Chelsea messen müssen, der die Gruppenphase als Erster abgeschlossen hatte und mit zwei bestens in Westfalen bekannten Profis anreisen wird.

Deutsche Vereine mit schweren Gegnern: BVB trifft auf Ex-Spieler

"Auf uns wartet eine Top-Mannschaft. Mit (Pierre-Emerick) Aubameyang und (Christian) Pulisic treffen wir auf alte Bekannte. Wir freuen uns auf das Wiedersehen und wollen natürlich in die nächste Runde einziehen", erklärte BVB-Coach Edin Terzic.

Eines der derzeit besten Teams in Europa wird Gegner der Eintracht sein. "Es war letztendlich auch zu erwarten, dass wir einen schweren Gegner bekommen", sagte Frankfurts Manager Markus Krösche über Napoli, den souveränen Spitzenreiter der Serie A. "Wir werden alles tun, um in die nächste Runde einzuziehen. Ich glaube, dass Neapel nicht so super-happy ist, uns zu kriegen."

Die Hinspiele finden am 14., 15., 21 und 22. Februar statt. Die Rückspiele sind am 7., 8., 14. und 15. März.

Lesen Sie auch: FC Bayern München: Paul Wanner aus Amtzell im Allgäu ist jüngster Champions-League-Spieler