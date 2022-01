Nach emotionalem Comeback: Murray verliert bei Australian Open

In einem vierstündigen Tennis-Krimi feierte Andy Murray vor zwei Tagen sein Comeback bei den Australian Open. Nun hat der Schotte gegen Taro Daniel verloren.

20.01.2022 | Stand: 11:01 Uhr

Zwei Tage nach seinem emotionalen Erstrunden-Sieg bei den Australian Open ist der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray bei den Australian Open ausgeschieden. Der 34 Jahre alte schottische Tennisprofi unterlag am Donnerstag in Melbourne dem japanischen Qualifikanten Taro Daniel in drei Sätzen 4:6, 4:6, 4:6.

Tennis-Krimi gegen Bassilaschwili: Murray feierte furioses Comeback nach Karriereende 2019

Am Dienstag hatte Murray den Georgier Nikolos Bassilaschwili in fünf Sätzen und fast vier Stunden niedergerungen. Es war ein emotionales Comeback gewesen, nachdem Murray 2019 wegen anhaltender Hüftprobleme sein Karriereende angekündigt hatte. Nach einem Eingriff war der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger und zweimalige Olympiasieger noch einmal zurückgekehrt. (Lesen Sie auch: Nadal gewinnt gegen Hanfmann)

Murray mit Wildcard bei Australian Open 2022: Den Titel hat er nie geholt

Bei den Australian Open stand der Schotte fünfmal im Finale, konnte aber nie den Titel gewinnen. Im vergangenen Jahr hatte Murray wegen einer Corona-Infektion in Melbourne gefehlt. Diesmal nahm er dank einer Wildcard teil.

Lesen Sie auch: Alexander Zverev gewinnt nächstes Spiel bei den Australian Open 2022

Lesen Sie auch