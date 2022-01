Kyrgios/Kokkinakis im ersten australischen Doppel-Finale seit 1980

Zum ersten Mal seit über vierzig Jahren stehen zwei Australier im Doppel-Finale der Australian Open.

27.01.2022 | Stand: 08:57 Uhr

Die Publikumslieblinge Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis haben bei den Australian Open der Tennisprofis für das erste australische Doppel-Finale seit 1980 gesorgt. Kyrgios und Kokkinakis setzten am Donnerstag in Melbourne mit dem 7:6 (7:4), 6:4 gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos aus Spanien und Argentinien ihre überraschend Erfolgsserie fort. Die beiden Wildcard-Inhaber, die mit ihrer wilden und unterhaltsamen Art die Zuschauer anlockten, treffen im Endspiel am Samstag auf Matthew Ebden und Max Purcell. (Lesen Sie auch: Iga Swiatek kämpft sich souverän ins Halbfinale)

Kyrgios und Kokkinakis stehen als Wildcard-Inhaber im Doppel-Finale der Australian Open

Ebden und Purcell besiegten in ihrem Halbfinale mit 6:3, 7:6 (11:9) die an zwei gesetzten Rajeev Ram und Joe Salisbury aus den USA und Großbritannien. 1980 hatten Kim Warwick und Mark Edmondson gegen Peter McNamara und Paul McNamee gewonnen.

