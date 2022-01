Krawitz und Mies im Doppel erfolgreich - Otte scheitert an Sonego

Beim Grand-Slam-Turnier erlebt das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies ein gelungenes Comeback. Das Debüt von Oscar Otte hingegen endet unglücklich.

19.01.2022 | Stand: 07:05 Uhr

Das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat ein erfolgreiches Grand-Slam-Comeback erlebt. Bei den Australian Open zog das Duo am Mittwoch in Melbourne dank eines 7:6 (9:7), 6:3 gegen den Mexikaner Santiago Gonzalez und Andres Molteni aus Argentinien in die zweite Runde ein.

Krawietz und Mies hatten 2019 und 2020 zusammen die French Open gewonnen

Im vergangenen Jahr hatte der Kölner Mies wegen einer Knie-Operation monatelang pausieren müssen.

Der Coburger Krawietz spielte überwiegend zusammen mit dem Rumänen Horia Tecau. Ihr Comeback auf der ATP-Tour gaben Krawietz/Mies in der vergangenen Woche in Sydney, wo sie bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier seit mehr als einem Jahr bis ins Halbfinale kamen.

Oscar Otte bei den Australian Open: Debüt endet in Runde zwei

Tennisprofi Oscar Otte dagegen hat seinen Erfolg von den US Open bei seiner ersten Australian-Open-Teilnahme nicht wiederholt. Der Achtelfinalist von New York schied am Mittwoch in der zweiten Runde gegen den an Position 25 gesetzten Lorenzo Sonego aus Italien mit einer 6:2, 2:6, 3:6 1:6-Niederlage aus. (Lesen Sie auch: Djokovic ohne Impfung: Wimbledon auch vom Tisch? Impfstatus könnte für Karriereende sorgen)

Oscar Otte hat beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne eine herbe Enttäuschung erlebt. Bild: Frank Molter, dpa (Archiv)

Nach 2:31 Stunden war Ottes Auftritt in Melbourne beendet. Bei den US Open im vergangenen September hatte der Weltranglisten-96. aus Köln Sonego in Runde eins bezwungen und war anschließend als Qualifikant überraschend bis ins Achtelfinale gekommen.

