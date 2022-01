Alexander Zverev muss bei den Australian Open gegen Millman ran

Grand-Slam-Hoffnungsträger Alexander Zverev trifft am Mittwoch auf den Australier John Millman. Landsmann Hanfmann muss gegen Rafael Nadal antreten.

18.01.2022 | Stand: 18:18 Uhr

Einen Tag nach dem Aus von Angelique Kerber strebt Hoffnungsträger Alexander Zverev bei den Australian Open den Einzug in die dritte Runde an. Im zweiten Spiel der Nightsession in der Rod-Laver-Arena trifft der Weltranglisten-Dritte am Mittwoch auf den Australier John Millman (2. Spiel nach 09.00 Uhr deutscher Zeit/Eurosport).

Der Tennis-Mittwoch: Zverev gegen Millman, Hanfman gegen Nadal

Gegen Platz 89 der Weltrangliste hat Zverev beide bisherigen Vergleiche gewonnen, bei den French Open in Paris 2019 brauchte er aber fünf Sätze.

Qualifikant Yannick Hanfmann wird ebenfalls auf dem größten Platz der Tennis-Anlage in Melbourne antreten und fordert den 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien heraus (3. Spiel nach 01.00 Uhr deutscher Zeit). Zudem bestreiten Oscar Otte und Dominik Koepfer ihre Zweitrunden-Partien.

