Der frühere Bundesliga-Profi Jan Aage Fjörtoft hat mit viel Sarkasmus auf die Niederlage von Robert Lewandowski beim Ballon d'Or gegen Lionel Messi reagiert. "Saison 26/27. Lewandowski schoss gerade 63 Tore in einem Jahr. Er entwickelte die effektivste Heilung für Covid. Er gewann die Champions League. Er wurde gerade zweiter polnischer Papst nach Johannes Paul II. Er gewann sensationell mit Polen die Weltmeisterschaft. Messi gewann den Ballon d‘Or", twitterte der 54-jährige Norweger.

Messi hatte am Montagabend in Paris zum siebten Mal den Goldenen Ball erhalten, Bundesliga-Torschützenkönig Lewandowski musste sich trotz einer Super-Saison bei der von der französischen Fachzeitung "France Football" durchgeführten Prestige-Wahl mit Platz zwei begnügen. Dass er als bester Torjäger geehrt wurde, war für den polnischen Ausnahmestürmer nur ein schwacher Trost.

Season 26/27



Lewandowski just scored 63 goals in a year



He has developed best cure for Covid ever



Won the Championsleague



Just become the second Polish pope after John Paul



Won World Cup sensationell for Poland



Messi won the Ballon d’Or