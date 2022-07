Basketball-Legende Bill Russell gestorben

Der Mann mit der Nummer 6 bei den Boston Celtics war einer der größten und einflussreichsten Basketballer. Er gewann als Center zwischen 1957 und 1969 elfmal die NBA-Meisterschaft - so oft wie kein anderer Spieler in der besten Liga der Welt - und mit dem US-Team eine olympische Goldmedaille. Zudem war er 1968 und 1969 neben Spieler auch Coach der Celtics und holte damit als erster schwarzer Cheftrainer zwei NBA-Titel.

Bill Russell won a record 11 NBA championships and earned five MVP awards. He is one of only four players to be named to all four NBA anniversary teams (25th, 35th, 50th and 75th).



