NBA: Wagner und Orlando unterliegen Houston

Basketball-Weltmeister Franz Wagner und die Orlando Magic haben in der NBA eine Heimniederlage kassiert. Das Team aus Florida verlor zu Hause gegen die Houston Rockets mit 108:116 und konnte damit nicht an den Auswärtssieg bei den Cleveland Cavaliers vor wenigen Tagen anknüpfen. Für die Rockets war es hingegen der achte Sieg nacheinander.

Wagner zeigte eine solide Leistung und kam auf 20 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists. Sein Teamkollege Paolo Banchero war mit 31 Punkten bester Spieler der Partie. Der deutsche Rookie Tristan da Silva steuerte zwei Zähler bei. Orlando liegt weiterhin auf dem achten Platz in der Eastern Conference, eine Teilnahme am Play-In-Turnier nach dem Abschluss der regulären Saison erscheint immer wahrscheinlicher.

Pistons gewinnen spät - Schröder mit schwacher Leistung

Die Detroit Pistons mit Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder feierten einen Sieg. Die Pistons setzten sich bei den Miami Heat dank eines späten Drei-Punkte-Wurfs von Cade Cunningham mit 116:113 durch und festigten damit ihren sechsten Platz im Osten, der zur direkten Playoff-Teilnahme berechtigen würde.

Schröder gehörte erneut nicht zur Startformation und zeigte in seinen 19 Minuten Einsatzzeit keine gute Leistung. Der 31-Jährige traf nur einen von acht Würfen aus dem Feld, blieb aber immerhin von der Freiwurflinie makellos. Letztendlich kam Schröder auf acht Punkte, bester Spieler bei Detroit war Cunningham mit 25 Zählern.

Oklahoma übernimmt NBA-Spitzenposition

Derweil übernahmen die Oklahoma City Thunder auch ohne den verletzten Isaiah Hartenstein die alleinige Spitzenposition der Liga. Die Thunder feierten einen überzeugenden 133:100-Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers. Neben Hartenstein, der aufgrund von Rückenproblemen zuschauen musste, fehlte Oklahoma City auch Superstar Shai Gilgeous-Alexander. Der MVP-Anwärter wurde geschont.

Durch den Sieg zog der souveräne West-Spitzenreiter Oklahoma in der kombinierten Tabelle beider Confereces an den Cleveland Cavaliers, bestes Team im Osten, vorbei. Die Cavaliers verloren bei den Sacramento Kings mit 119:123 und kassierten zum zweiten Mal in dieser Saison drei Niederlagen in Folge.