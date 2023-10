Bayern-Coach Tuchel rühmt Sané: "Maschine"

Leroy Sané ist weiter in Galaform. Nach der nächsten Topleistung für den FC Bayern darf er der USA-Reise des Nationalteams mit viel Selbstvertrauen entgegenblicken. Bayern hofft lange auf ihn.

09.10.2023 | Stand: 07:19 Uhr

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat Fußball-Nationalspieler Leroy Sané nach der nächsten Gala-Leistung beim Heimsieg gegen den SC Freiburg als "Maschine" gerühmt.

Der Flügelstürmer war gemeinsam mit Doppel-Torschütze Kingsley Coman der Münchner Antreiber beim 3:0 und erzielte sein bereits sechstes Saisontor.

"Es hängt ganz viel mit seinem Wohlbefinden zusammen", erklärte Tuchel die konstant gute Form des 27-jährigen Sané. "Er kann Gegner dominieren, den Unterschied machen - und das macht er auch. Er ist herausragend talentiert und hat die physischen Fähigkeiten dafür. Er ist eine Maschine." Tuchel und Sané - diese Verbindung scheint zudem zu passen. "Wir haben einen Draht zueinander", sagte der Trainer: "Wir verlangen auch viel von ihm."

Neuer Vertrag in Planung

Das liefert Sané. "Er ist körperlich super drauf, ihm macht es richtig Spaß alle drei Tage zu spielen", sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Dass er ein richtig guter Kicker ist, wissen wir alle. Aber dass er so in dieser Konstanz abliefert, ist ungewohnt und macht natürlich großen Spaß."

Sané ist bis zum 30. Juni 2025 vertraglich an die Münchner gebunden. Bald soll der neue Vertrag angegangen werden. "Wir werden sicher in den nächsten Wochen Gespräche führen. Er ist ein außergewöhnlich guter Spieler, für Bayern München ein Schlüsselspieler", sagte Freund. "Es wäre sicher schön, wenn er lange in München bleiben würde."