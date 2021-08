Bayern im DFB-Pokal mit Sané - Gnabry in Bremen auf der Bank

Leroy Sané, der zuletzt von den Bayern-Fans ausgepfiffen wurde, steht im Erstrundenspiel des DFP-Pokals gegen den Bremer SV auf dem Platz.

25.08.2021 | Stand: 19:57 Uhr

Mit dem zuletzt von den eigenen Fans ausgepfiffenen Fußball-Nationalspieler Leroy Sané in der Startelf bestreitet Bayern München am Mittwochabend sein Erstrundspiel im DFB-Pokal beim Fünftligisten Bremer SV. Serge Gnabry sitzt im Weserstadion, wohin der Amateurclub ausgewichen ist, dagegen zunächst auf der Ersatzbank. Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka stehen dagegen wie angekündigt nicht im Kader von Trainer Julian Nagelsmann. Das Trio hatte die Reise in den Norden gar nicht erst mitgemacht und soll mit Blick auf die vielen Spiele in den kommenden Wochen und Monaten geschont werden.

Die Partie hatte eigentlich Anfang August stattfinden sollen. Weil es beim Bremer SV habe Coronafälle gegeben hatte, musste die Begegnung verlegt werden.