Bayern mit Davies nach Villarreal: Startelf-Comeback möglich

Alphonso Davies wird nach seiner langen Pause wegen einer Herzmuskelentzündung womöglich im Champions-League-Spiel des FC Bayern München beim FC Villarreal sein Comeback feiern.

05.04.2022 | Stand: 14:41 Uhr

Trainer Julian Nagelsmann kündigte einen Tag vor der Partie an, dass er sogar überlege, den 21 Jahre alten Kanadier gleich wieder in der Münchner Startelf aufzubieten.

"Phonzie wird dabei sein. Seine Untersuchung ist so positiv verlaufen, dass er auch von Beginn an spielen könnte", sagte Nagelsmann vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr): "Grundsätzlich habe ich schon die Idee, ihn beginnen zu lassen."

Davies musste wegen der Herzmuskelentzündung infolge einer Corona-Infektion seit Jahresbeginn pausieren. Fehlen werden in Spanien der erneut verletzte Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (Muskelfaserriss), Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting (Corona-Infektion) und Verteidiger Bouna Sarr (Knieprobleme).

Nagelsmann möchte möglichst schon in Spanien die Weichen für den Einzug ins Halbfinale gegen den FC Liverpool oder Benfica Lissabon stellen. "Ich bin ganz guter Dinge, dass wir uns durchsetzen können", sagte der Coach zur Kraftprobe mit dem Europa-League-Sieger. Dieser könne allerdings "relativ befreit aufspielen", meinte Nagelsmann: "Sie haben nicht diesen extremen Ergebnisdruck, den wir haben."

© dpa-infocom, dpa:220405-99-803502/4

Lesen Sie auch