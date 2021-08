Bayern soll an Tottenhams Ndombele baggern - im Tausch gegen diesen Spieler

Passt der Kader des FB Bayern - oder braucht es noch Verstärkung? Laut einem Bericht ist der FCB an Tanguy Ndombele dran-

21.08.2021 | Stand: 17:48 Uhr

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München ist dem TV-Sender Sky zufolge an einem Tauschgeschäft zwischen Weltmeister Corentin Tolisso und Tanguy Ndombele von Tottenham Hotspur interessiert. Den Informationen des britischen Senders zufolge sollen die Bayern den Spurs neben Tolisso zusätzlich noch 20 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Franzosen geboten haben. Der Londoner Premier-League-Club soll weiterführende Gespräche über den möglichen Deal aber abgelehnt haben.

FC Bayern: Tolissos Vertrag läuft im Sommer 2022 aus

Der weitgehende Ausfall in der Saisonvorbereitung hatte Tolisso zuletzt sportlich zurückgeworfen. Seine Zukunft in München ist ungewiss. Der Vertrag des häufig verletzten Mittelfeldspielers, der im Sommer 2017 als damaliger Münchner Rekordeinkauf für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet worden war, läuft im Sommer 2022 aus. Er gilt darum als möglicher Verkaufskandidat in der noch bis Ende des Monats laufenden Transferperiode. Auch RB-Kapitän Marcel Sabitzer wird seit geraumer Zeit mit dem Rekordmeister aus München in Verbindung gebracht.

Lesen Sie auch: Vizemeister RB Leipzig steht bereits am zweiten Spieltag unter Druck, Titelverteidiger FC Bayern will den Schwung vom Sieg im Supercup nutzen.