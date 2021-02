Beim ESV Kaufbeuren gibt es Wirbel um Joey Lewis

ESVK-Trainer Rob Pallin ließ den Stürmer zuletzt unberücksichtigt. Wie der Deutsch-Waliser vor den Partien gegen Heilbronn und Landshut damit umgeht.

04.02.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Die Laune von Trainer Rob Pallin ist nach dem 3:2-Zittersieg des Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren am Dienstag gegen den EC Bad Nauheim wieder etwas besser. Anders war die Stimmungslage des US-Amerikaners noch nach dem 1:4 gegen Dresden am vergangenen Sonntag. Auf der Pressekonferenz hatte Pallin personelle Konsequenzen und den Verzicht auf einige Akteure angedroht. „Verschiedene Spieler tauchen völlig ab. Wenn das so bleibt, spiele ich gegen Bad Nauheim mit acht, neun Stürmern und vier, fünf Verteidigern.“