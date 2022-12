Der Belgier Dimitri van den Bergh ist bei der Darts-WM in London der erste Achtelfinalist. "The Dreammaker", wie der 28-Jährige genannt wird, besiegte den Polen Krzysztof Ratajski klar mit 4:1 und steht damit in der Runde der letzten 16.

dpa

27.12.2022 | Stand: 15:08 Uhr