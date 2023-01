Der Belgier Dimitri van den Bergh ist der erste Halbfinalist bei der Darts-WM in London. "The Dreammaker", wie van den Bergh genannt wird, besiegte den walisischen Routinier Jonny Clayton im Alexandra Palace mit 5:3 und steht damit erstmals in der Runde der letzten Vier.

dpa

01.01.2023 | Stand: 15:35 Uhr