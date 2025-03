Zweites Gold für das Allgäu bei der Junioren-WM: Dieser Duracher gewinnt den Super-G

Was für ein Jubeltag für die deutschen alpinen Ski-Rennläufer. Nach dem ersten Weltcup-Sieg von Emma Aicher vom SC Mahlstetten im norwegischen Kvitfjell gab es auch beim Nachwuchs einen riesigen Erfolg. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft im italienischen Tarvisio sorgte zwei Tage nach dem Abfahrtsieg von Felix Rösle aus Sonthofen der 18-jährige Benno Brandis aus Durach im Oberallgäu beim Super-G für den nächsten Paukenschlag. Brandis, der in mittlerweile in Oberstdorf wohnt und sich voll auf seine Ski-Karriere konzentriert, gewann den Super-G von Tarvision mit fünf Hundertselsekunden Vorsprung vor dem Schweizer Sandro Manser. Dritter wurde mit 20 Hundertsel Sekunden Rückstand der Österreicher Matthias Fernseber.

