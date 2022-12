So sehen Sie das Biathlon-Spektakel auf Schalke live im TV oder im Stream

Frühlingsgefühle statt Winterfeeling. Dem Biathlon-Spektakel auf Schalke wird's egal sein. Alles Wichtige zur Veranstaltung heute in Gelsenkirchen.

28.12.2022 | Stand: 12:53 Uhr

Endlich wieder Biathlon auf Schalke. Nach zweijähriger Zwangspause. Tief im Ruhgebiet, in Gelsenkirchen findet am Mittwoch, 28. Dezember 2022, die World Team Challenge (WTC) auf Schalke statt. Mit Norwegen darf der Titelverteidiger des jüngsten Biathlon-Spektakels in der Veltins--Arena nicht fehlen. Mit Vetle Sjastad Christiansen startet zwar nur ein Teil des Erfolgspaars von 2019, aber der Sieg im Biathlon auf Schalke geht nur über das Team aus Norwegen. Christiansens Partnerin ist heute die 26-jährige Ingrid Landmark Tandrevold.

Christiansen, der Doppelweltmeister von 2019 ist äußerst treffsicher und reist auch aufgrund einer errungenen Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2022 mit Selbstvertrauen an. Diesmal an seiner Seite geht Ingrid Landmark Tandrevold in die Loipe. Sie hat bereits dreimal Gold bei einer WM gewonnen. Hinzu kommen elf Siege bei Weltcup-Rennen und eine Olympia-Erfahrung aus 2018.

Deutschland schickt seine beiden Vorzeige-Asse ins Rennen: Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll. "Diese unglaubliche Atmosphäre dort ist für mich nicht nur ein Erlebnis, sondern gleichzeitig auch ein gutes Training für die WM in Oberhof", sagt Herrmann-Wick auf ZDF.de.

Das Starterfeld auf Schalke

Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll (Deutschland 1) Vanessa Voigt und Philipp Nawrath (Deutschland 2) Markéta Davidová und Michal Krčmář (Tschechien) Mari Eder und Tero Seppälä (Finnland) Lena Häcki-Groß und Joscha Burkhalter (Schweiz) Lisa-Theresa Hauser und Felix Leitner (Österreich) Dorothea Wierer und Tommaso Giacomel (Italien) Julia Simon und Fabien Claude (Frankreich) Julya Dzhyma und Anton Dudchenko (Ukraine) Ingrid Landmark Tandrevold und Vetle Sjastad Christiansen (Norwegen)

Der Zeitplan der WTC am 28. Dezember 2022

14.30 Uhr: Öffnung der VELTINS-Arena und der VIP-Bereiche

15.15 Uhr: Shoot-Out Talent Team Challenge

15.45 Uhr: Start Talent Team Challenge

16.45 Uhr: Anschießen WTC-Teams

17.15 Uhr: Quali Shoot-Out WTC-Teams

17.30 Uhr: Finale Shoot-Out WTC-Teams

17.45 Uhr: Opening Ceremony / Vorstellung der Mannschaften

18.15 Uhr: Start Massenstart-Rennen

19.30 Uhr: Start Verfolgungsrennen

20.15 Uhr: Siegerehrung

20.30 Uhr: Closing Ceremony

20.45 Uhr: Aprés-Ski-Party im Winterdorf

Biathlon auf Schalke live im TV und Stream

Eurosport überträgt live aus Gelsenkirchen am Mittwoch, 28. Dezember, um 18.06 Uhr und um 19.20 Uhr. Das ZDF bietet einen Livestream und eine Live-Übertragung von 18 bis 18.54 Uhr und von 19.20 bis 20.15 Uhr. Reporter in der Veltins-Arena ist Volker Grube, die Moderation übernimmt Alexander Ruda, Expertin ist Laura Dahlmeier, Experte ist Sven Fischer.