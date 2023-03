Biathlon in Nove Mesto: So sehen Sie den Sprint der Frauen heute live

Wann kommt heute Biathlon im TV? In Nove Mesto in Tschechien findet heute das Sprint-Rennen der Frauen im Biathlon-Weltcup 2023 statt - live im TV und Stream.

03.03.2023 | Stand: 14:21 Uhr

Kommt heute Biathlon im Fernsehen? In Nove Mesto in der Tschechischen Republik findet heute (3.3.2023) das zweite Rennen des Biathlon-Weltcup-Wochenendes 2023 statt. Bis Sonntag stehen im Zeitplan noch vier weitere Biathlon-Rennen live im TV und Stream auf dem Programm.

Beim Biathlon in Nove Mesto 2023 geht es heute am Freitag mit Damen-Sprint weiter. Am Samstag gibt es die Verfolgungsrennen der Männer und Frauen. Und auch die Mixed-Staffeln mit Herren und Damen am Sonntag sind jeweils live im Fernsehen und Stream zu sehen.

Wann gehen die Biathleten an den Start? Wann gibt es Biathlon im Fernsehen? Hier alle News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Biathlon-Weltcups 2023 in Nove Mesto.

Biathlon heute live in Nove Mesto: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Freitag, 3.3.2023

16.10 Uhr: Biathlon-Sprint der Frauen heute über 7,5 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport Livestream: ARD Sportschau live Mediathek





Samstag, 4.3.2023 13.50 Uhr: Biathlon-Verfolgung der Männer über 12,5 Kilometer 15.45 Uhr: Biathlon-Verfolgungsrennen der Frauen über 10 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport Livestream: ARD Sportschau live Mediathek







Sonntag, 5.3.2023 11.30 Uhr: Biathlon-Mixed-Staffel (Männer und Frauen) 15.15 Uhr: Single Mixed Staffel (Männer und Frauen) Fernsehen: live in ARD und auf Eurosport Livestream: ARD Sportschau live Mediathek





Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Nove Mesto in Tschechien gibt es jedoch auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Nove Mesto Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Der Wettkampf des Biathlon-Weltcups heute in Nove Mesto/Tschechien wird also live und kostenlos im Free-TV bei "Das Erste" und "Eurosport" gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Norwegens Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö jubelt nach seinem WM-Sieg in der Verfolgung. Auch beim Weltcup in Nove Mesto geht seine große Show weiter. Bild: Hendrik Schmidt, dpa

Biathlon-Weltcup in Nove Mesto heute dem Sprintrennen der Frauen: Denise Herrmann-Wick führt DSV-Aufgebot an

Angeführt von Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick geht das deutsche Biathlon-Team ins letzte Saisondrittel. Bei den Weltcuprennen im tschechischen Nove Mesto hat die in der Gesamtwertung auf Platz fünf liegende Herrmann-Wick die Möglichkeit, den Rückstand auf die drittplatzierte Italienerin Lisa Vittozzi zu verkürzen. Aktuell liegt Herrmann-Wick 53 Punkte hinter Vittozzi. Sie habe sich nach der Heim-WM in Oberhof "muskulär gut erholen" können und sei "bereit für das letzte Trimester", sagte Herrmann-Wick in einer Mitteilung des Deutschen Ski-Verbandes.

Die je sechs Frauen und Männer, die in Tschechien antreten, hatte der DSV zuletzt auch bei der WM in Oberhof aufgeboten. Neben Herrmann-Wick starten Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Anna Weidel. Bei den Männern nominierte der Verband den in der Weltcup-Gesamtwertung auf Platz sieben liegenden Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees, Justus Strelow sowie David Zobel. Das deutsche Herren-Team war bei der WM ohne Medaille geblieben.