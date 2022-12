Biathlon in Le Grand Bornand: So sehen Sie die Rennen live im TV und im Stream

Ist heute Biathlon im Fernsehen? Live im TV und Stream kommt der Biathlon-Weltcup 2022 aus Le Grand Bornand. ARD oder Eurosport, wo laufen die Rennen im Sprint, Verfolgung, Massenstart?

13.12.2022 | Stand: 13:16 Uhr

Live aus Le Grand Bornand in Frankreich in der Nähe von Annecy stehen vom 15.12. bis 18.12.22 insgesamt sechs Rennen im Biathlon-Weltcup 2022/23 auf dem Programm. Der Biathlon-Zeitplan sieht zunächst am Donerstag das Sprint-Rennen der Männer über 10 km vor.

Fernsehen und Stream zeigen die Sprint-Rennen der Herren und Damen, die Verfolgung und den Biathlon-Massenstart live.

Wann gehen die Biathleten an den Start? Wann gibt es Biathlon im Fernsehen? Hier gibt's alle News zu TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des

Biathlon heute live in Le Grand Bornand (Frankreich): Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Donnerstag, 15.12.2022

14.10 Uhr: Biathlon-Sprint der Männer über 10 km Fernsehen: live im ZDF und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: ARD Sportschau und Eurosport Player

Freitag, 16.12.2022 14.15 Uhr: Biathlon-Sprint der Frauen über 7,5 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport im Free-TV Livestream: ARD Sportschau und Eurosport Player

Samstag, 17.12.2022 12.10 Uhr: Biathlon-Verfolgung der Männer über 12,5 km Fernsehen: Live in der ARD und auf Eurosport im TV Livestream: ARD-Sportschau und Eurosport Player 14.15 Uhr: Biathlon-Verfolgung der Frauen über 10 km Fernsehen: Live in der ARD und auf Eurosport im TV Livestream: ARD-Sportschau und Eurosport Player

S onntag, 18.12.2022 12.10 Uhr: Biathlon-Massenstart der Männer über 15 km Fernsehen: Live in der ARD und auf Eurosport im TV Livestream: ARD-Sportschau und Eurosport Player 14.15 Uhr: Biathlon-Massenstart der Frauen über 12,5 km Fernsehen: Live in der ARD und auf Eurosport im TV Livestream: ARD-Sportschau und Eurosport Player



Eine Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen heute aus Frankreich heute gibt es außerdem auf ORF 1. Der Hauptsender des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar.

Biathlon aus Le Grand Bornand bei Annecy heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Biathlon-Rennen 2022 aus Le Grand Bornand werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Die ARD ist für die Wintersport-Übertragungen an diesem Wochenende federführend und berichtet im Rahmen seiner täglichen Sendung "Sportstudio live".

Auch einen Livestream gibt es bei der ARD online sowie auf den privaten Streaming-Diensten Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig).

Biathlon in Annecy 2022 - Nachrichten aus dem Biathlon-Kader des DSV

Juliane Frühwirt und Philipp Nawrath fehlen dem Deutschen Ski-Verband beim Jahres-Abschluss in Le Grand Bornand. Sie schieden vorerst aus dem DSV-Kader aus. An ihre Stellen rücken Janina Hettich-Walz und Philipp Horn. Frühwirt und Nawrath aus Nesselwang sollen vorerst im unterklassigen IBU Cup an den Start gehen.

Mit diesem Kader reisen die deutschen Biathletinnen und Biathleten nach Le Grand Bornand, einem kleinen Bergdorf östlich der Großstadt Annecy:

Frauen: Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) , Janina Hettich-Walz (Schönwald), Franziska Preuß (Haag), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Vanessa Voigt (Rotterode) und Anna Weidel (Kiefersfelden)

Männer: Benedikt Doll (Breitnau), Philipp Horn (Frankenhain), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Roman Rees (Schauinsland), Justus Strelow (Schmiedeberg) und David Zobel (Partenkirchen)