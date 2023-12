So sehen Sie Biathlon am Samstag live im TV und Stream

Auch heute gibts Biathlon live im TV, der Mediathek und im Stream: In Östersund steigt das Sprint-Rennen der Männer. Die Übertragung im ZDF, ORF und Eurosport.

02.12.2023 | Stand: 09:17 Uhr

Gibt's heute Biathlon im Fernsehen? In Östersund in Schweden geht es live im TV, der Mediathek und im Stream in den Endspurt des Weltcup-Auftakts 2023/24. Für die Biathlon-Frauen und -Männer stehen insgesamt noch drei Einzel-Rennen bis Sonntag an.

Weiter geht es mit Biathlon live im Fernsehen heute am Samstag, 2.12.23: Am frühen Nachmittag gehen die Herren in das Sprintrennen. Gestern waren bereits die Damen dran. Am Sonntag gibt es dann jeweils noch die Verfolgsrennen der Biathleten in Östersund.

Wann gehen die Biathleten an den Start? Wann gibt es Biathlon im Fernsehen? Hier alle News zur TV-Übertragung, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Biathlon-Weltcups 2023/24 in Östersund (Lesen Sie dazu: Millionen Wintersport-Fans freuen sich auf TV-Festtage).

Biathlon heute live - Einzelrennen in Östersund: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Samstag, 2.12.2023 14.45 Uhr: Biathlon-Sprint der Männer heute über 10 Kilometer Fernsehen: live im ZDF (ab 14.35 Uhr) und auf Eurosport 1 Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek





Sonntag, 3.12.23 14 Uhr: Biathlon-Verfolgungs-Rennen der Damen über 10 km Fernsehen: live im ZDF (ab 13.45 Uhr) und auf Eurosport 1 16 Uhr: Biathlon-Verfolgung der Herren über 12,5 km Fernsehen: live im ZDF (ab 15.45 Uhr) und auf Eurosport Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek





Freitag, 1.12.2023 14.45 Uhr: Biathlon-Sprint der Frauen über 7,5 km - hier zum Ergebnis Fernsehen: live im ZDF (ab 14.30 Uhr) und auf Eurosport 1 Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek



Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Östersund in Schweden heute am Samstag und am Sonntag (2.12. bis 3.12.23) gibt es aber auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Östersund: Biathlon heute live im Fernsehen, Mediathek und Internet-Stream

Die Einzelrennen heute der Männer des Biathlon-Weltcups 2023/24 in Östersund/Schweden wird live und kostenlos im Free-TV im ZDF und "Eurosport" gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathletin Franziska Preuß hatte in Östersund live vor den Augen der TV-Zuschauer im Fernsehen, Mediathek und Stream schon viel Grund zu jubeln. Jetzt trägt sie das Gelbe Trikot der Weltcup-Führenden. Bild: Anders Wiklund, TT, AP, dpa

Biathlon-Sprint-Rennen heute (2.12.23) in Östersund: Dahlmeier sagt "nur nicht ausflippen"

Fortgesetzt wird der Biathlon-Weltcup 2023/24 in Östersund heute am Samstag live im TV, Mediathek und Stream mit dem Sprint der Männer. Die formstarken deutschen Herren könnten dabei erneut für eine Überraschung sorgen. Die DSV-Männerstaffel war am Donnerstag ohne die erkrankten Roman Rees und Justus Strelow aufs Podest gelaufen. Eine starke Leistung zeigte dabei einmal mehr der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath.

Für das deutsche Team war es bereits der sechste Podestplatz im sechsten Rennen auf der ersten Saisonstation - so gut lief es zuletzt vor acht Jahren zum Start in die Saison 2015/2016.

Auch am zweiten Biathlon-Wochenende in Östersund zum Weltcup-Auftakt 2023/2024 wollen die deutschen Biathlon-Stars jetzt live in TV, Mediathek und Stream wieder glänzen. Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier rät jedoch zur Gelassenheit. Dass an diesem Wochenende Franziska Preuß bei den Frauen und Roman Rees bei den Männern jeweils das Gelbe Trikot für die Führung im Gesamtweltcup tragen, zeige zwar "dass sie viel richtig gemacht haben und dass es sehr gut läuft", sagte Dahlmeier der dpa in Östersund: "Trotzdem würde ich sagen, man sollte jetzt nicht total ausflippen, sondern ruhig bleiben. Das ist nur der Anfang einer langen Saison, da kann viel passieren."