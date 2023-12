So sehen Sie Biathlon am Sonntag live im TV und Stream

Auch heute gibts Biathlon live im TV, der Mediathek und im Stream: In Östersund steigen die Verfolgungsrennen. Die Übertragung im ZDF, ORF und Eurosport.

03.12.2023 | Stand: 08:05 Uhr

Gibt's heute Biathlon im Fernsehen? In Östersund in Schweden geht live im TV, der Mediathek und im Stream der Weltcup-Auftakt 2023/24 zu Ende. Für die Biathlon-Frauen und -Männer stehen heute (3.12.23) noch ihre Verfolgungsrennen an.

Weiter geht es mit Biathlon live im Fernsehen heute am Sonntagmittag: Zunächst gehen die Herren in ihre Verfolgung. Zum Abschluss sind dann heute Nachmittag noch die Biathlon-Damen mit dem Verfolgungsrennen in Östersund in Schweden dran.

Wann gehen die Biathleten an den Start? Wann gibt es Biathlon im Fernsehen? Hier alle News zur TV-Übertragung, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Biathlon-Weltcups 2023/24 in Östersund (Lesen Sie dazu: Millionen Wintersport-Fans freuen sich auf TV-Festtage).

Biathlon heute live - Einzelrennen in Östersund: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Sonntag, 3.12.23 - Biathlon-Verfolgung heute 14 Uhr: Biathlon-Verfolgungs-Rennen der Frauen über 10 km Fernsehen: live im ZDF (ab 13.45 Uhr) und auf Eurosport 1 16 Uhr: Biathlon-Verfolgung der Herren heute über 12,5 km Fernsehen: live im ZDF (ab 15.45 Uhr) und auf Eurosport Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek







Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Östersund in Schweden heute am Sonntag (3.12.) gibt es aber auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Östersund: Biathlon heute live im Fernsehen, Mediathek und Internet-Stream

Die Verfolgungsrennen heute der Männer und Frauen im Biathlon-Weltcup 2023/24 in Östersund/Schweden werden live und kostenlos im Free-TV im ZDF und "Eurosport" gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon-Verfolgung-Rennen heute (3.12.23) in Östersund: Philipp Nawrath im Glückszustand

Fortgesetzt wird der Biathlon-Weltcup 2023/24 in Östersund heute am Sonntag live im TV, Mediathek und Stream mit den letzten Verfolgungsrennen der Männer und Frauen. In aller Munde ist dabei nach seinem ersten Sieg gestern der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath vom SK Nesselwang.

Philipp Nawrath vom SK Nesselwang zeigt seine Medaille nach dem Sieg im Biathlon-Sprint gestern in Östersund. Dank des besten Rennens seiner Laufbahn sprintete der Allgäuer nicht nur zum Triumph über 10 Kilometer, sondern eroberte auch die Führung im Gesamtweltcup. Heute startet er als Erster in die Verfolgung live im TV, der Mediathek und im Stream. Bild: Pontus Lundahl, TT, AP, dpa

Nawrath gewann in Östersund mit 30 Jahren zum ersten Mal in seiner Karriere ein Biathlon-Rennen - und startet heute im Gelben Trikot des Weltcup-Führenden. An der Spitze der Gesamtwertung liegen bei den Männern gleich drei Starter vom Deutschen Skiverband: Nawrath (102 Punkte) führt vor Justus Strelow (101) und Roman Rees (90).

Und auch in das Biathlon-Jagdrennen der Frauen heute in Östersund geht in Franziska Preuß am Sonntag eine Deutsche in Gelb.

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier rät jedoch zur Gelassenheit. Dass bei den Männern und bei den Frauen jeweils DSV-Biathleten das Gelbe Trikot für die Führung im Gesamtweltcup tragen, zeige zwar "dass sie viel richtig gemacht haben und dass es sehr gut läuft", sagte Dahlmeier der dpa in Östersund: "Trotzdem würde ich sagen, man sollte jetzt nicht total ausflippen, sondern ruhig bleiben. Das ist nur der Anfang einer langen Saison, da kann viel passieren."