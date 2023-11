Biathlon-Auftakt heute in Östersund: So sehen Sie die Rennen live

Wann kommt heute Biathlon im TV? In Östersund steigt der Auftakt im Biathlon-Weltcup 2023/24. Staffeln und Einzelrennen gibt's live im Fernsehen und Stream.

Kommt heute Biathlon im Fernsehen? Auch heute am Sonntag (26.11.23) lautet die Antwort für viele Wintersport-Fans endlich wieder ja. In Östersund in Schweden steigen die ersten Einzel-Rennen der neuen Biathlon-Weltcup-Saison 2023/24.

Live im TV und Stream gab es gestern bereits die Biathlon-Single-Mixed-Staffel und die Mixed-Staffel mit den Damen und Herren zu sehen. Heute am Sonntag folgen die Biathlon-Einzelrennen der Frauen und Männer im Fernsehen.

Wann gehen die Biathleten an den Start? Wann gibt es Biathlon im Fernsehen? Hier alle News zur TV-Übertragung, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Biathlon-Weltcups 2023/24 in Östersund (Lesen Sie dazu: Millionen Wintersport-Fans freuen sich auf TV-Festtage).

Biathlon heute live in Östersund: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Sonntag, 26.11.2023 11.20 Uhr: Biathlon-Einzelrennen heute der Frauen über 15 km 14.30 Uhr: Biathlon-Einzelrennen heute der Männer über 20 Kilometer Fernsehen: live in ARD und auf Eurosport 1 Livestream: ARD Sportschau live Mediathek





Samstag, 25.11.2023 12.15 Uhr: Single-Mixed-Staffel heute (Männer und Frauen) - hier zum Ergebnis 14.40 Uhr: Mixed Staffel heute (Männer und Frauen) - hier zum Ergebnis Fernsehen: live in ARD und auf Eurosport 1 Livestream: ARD Sportschau live Mediathek





Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Östersund in Schweden heute gibt es aber auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Östersund: Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Einzelrennen heute zum Start des Biathlon-Weltcups 2023/24 in Östersund/Schweden werden also live und kostenlos im Free-TV bei "Das Erste" und "Eurosport" gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Nach den ersten Staffelrennen am Samstag geht es heute am Sonntag (26.11.23) mit den ersten Einzelrennen der Männer und Frauen im Biathlon-Weltcup in Östersund weiter. Bild: Anders Wiklund, dpa

Biathlon-Weltcup in Östersund: Franziska Preuß zurück im DSV-Kader

Das zwölfköpfige deutsche Team für den ersten Biathlon-Weltcup des Winters in Östersund steht fest. Ex-Weltmeisterin Franziska Preuß ist nach monatelanger Zwangspause in Schweden ebenso dabei wie die größte Nachwuchshoffnung.

Neben den durch ihre Leistungen in der abgelaufenen Saison bereits vorqualifizierten Vanessa Voigt, Sophia Schneider und Hanna Kebinger wurden Preuß, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian in die Mannschaft berufen. Die 19-jährige Grotian gilt als größtes deutsches Talent und gewann im Frühjahr unter anderem viermal Gold bei der WM der Juniorinnen.

Preuß hatte nach anhaltenden gesundheitlichen Problemen auf die Heim-WM im Februar in Oberhof verzichtet und sich ohne Wettkämpfe stattdessen richtig auskuriert. Bei den deutschen Meisterschaften im September auf Skirollern in Ruhpolding gewann Preuß bei ihrer Rückkehr etwas überraschend gleich alle drei Titel in Sprint, Einzel und Verfolgung. Nach dem Rücktritt von Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick könnte Preuß, die 2015 WM-Gold mit der Staffel gewann, die neue Anführerin werden.

Bei den DSV-Männern hatte der neue Chef-Bundestrainer Uroš Velepec zuvor nur Ex-Weltmeister Benedikt Doll und Roman Rees ein festes Startrecht garantiert. Die vier verbleibenden Plätze sicherten sich Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel und Johannes Kühn.

Biathlon in Schweden heute: Benedikt Doll wieder am Start?

Wenige Stunden vor dem Wettkampfauftakt hatte der Deutsche Skiverband (DSV) gestern allerdings mitgeteilt, dass Routinier Doll (33) wegen einer geringen "Infektionssymptomatik" als Vorsichtsmaßnahme nicht in der Mixed-Staffel antreten wird. Laut Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld soll er im Einzel über 20 Kilometer heute aber wohl starten.