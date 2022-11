Mega-Programm zum Biathlon-Auftakt: So sehen Sie alle Rennen im TV oder Live-Stream

Wann kommt heute Biathlon im Fernsehen? Der Biathlon-Weltcup 2022 aus Kontiolahti wird live im TV und Stream übertragen. Zeitplan, Sender und Starts der Rennen.

29.11.2022 | Stand: 08:31 Uhr

Der Biathlon-Weltcup startet heute am Dienstag (29.11) mit einem dichten Zeitplan und Programm in Kontiolahti in Finnland in die Saison 2023/23. Bis zum Sonntag stehen insgesamt acht Biathlon-Rennen live im TV und Stream an - viermal müssen die Männer ran, viermal die Frauen.

Von den Einzel-Rennen der Herren und Damen, Staffel-Wettbewerbe, Biathlon-Sprintrennen und der abschließenden Verfolgung ist zum Start alles dabei.

Wann gibt es Biathlon im Fernsehen? Wann gehen die Biathleten an den Start? Hier alle News zu TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Biathlon-Weltcup-Auftakts in Finnland.

Biathlon heute live in Kontiolahti/Finnland: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Dienstag, 29.11.2022 13.15 Uhr: Biathlon-Einzel-Rennen der Männer über 20 Kilometer heute Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: ARD Mediathek Sportschau live und Eurosport Player





Mittwoch, 30.11.22 13.15 Uhr: Einzel-Rennen der Frauen über 15 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: ARD Mediathek Sportschau live und Eurosport Player





Donnerstag, 1.12.22 11 Uhr: Biathlon-Staffel der Männer über 4 x 7,5 Kilometer 13.35 Uhr: Biathlon-Staffel der Frauen über 4 x 6 Kilometer Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: ARD Mediathek Sportschau live und Eurosport Player





Samstag, 3.12.2022 10.45 Uhr: Sprint der Herren über 10 Kilometer 13.45 Uhr: Sprint der Damen über 7,5 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: Eurosport Player





Sonntag, 4.12.22 12.15 Uhr: Verfolgungsrennen der Männer über 12,5 Kilometer 14.15 Uhr: Biathlon-Verfolgung der Frauen über 10 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: Eurosport Player



Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Kontiolahti gibt es außerdem auf ORF 1. Das Hauptsender des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar.

Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcup-Auftakts heute in Finnland werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie auf den privaten Streaming-Diensten Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig).

Franziska Preuss (r.) und Olympiasiegerin Denise Herrmann aus Deutschland greifen in der Biathlon-Saison 2022/23 wieder für den DSV an. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archiv)

Biathlon-Rennen 2022 in Finnland - News der deutschen Biathleten im DSV-Kader

Deutschlands Biathlon-Stars sind international nicht mehr die Nummer eins. Biathleten und Biathletinnen aus Norwegen, Frankreich oder Schweden haben aufgeholt oder sind vorbeigezogen. Nicht dabei sind zum Saisonstart wegen des Ukraine-Krieges die Biathleten aus Russland und Belarus.

Neue Superstars wie einst Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier drängen sich beim Deutschen Ski-Verband DSV vor der Saison noch nicht auf. Große Hoffnungen liegen auch in Kontiolahti zum Auftakt des Biathlon-Kalenders 2022/23 schon auf Vanessa Voigt (25), die im Februar in Peking Olympia-Dritte mit der Staffel und Vierte im Einzel wurde.

Mit dem Slowenen Uroš Velepec (55) und dem Norweger Sverre Olsbu Röiseland (32) hat der DSV-Biathlon-Kader erstmals zwei ausländische Trainer im Stab von Bundestrainer Mark Kirchner.

Doppel-Olympiasiegerin Magdalena Neuner wird bei den Biathlon-Live-Übertragungen der ARD in der Saison 2022/23 übrigens nicht mehr am Mikrofon am Start sein. Das neue Biathlon-Experten-Duo im Ersten sind Arnd Peiffer und Erik Lesser.