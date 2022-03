So sehen Sie das große Biathlon-Finale in Oslo live im Fernsehen und Stream

Wann kommt heute Biathlon im Fernsehen? Das Finale des Biathlon-Weltcups 2022 vom Holmenkollen/Oslo wird live im TV und Stream übertragen: Start und Sender.

17.03.2022 | Stand: 17:11 Uhr

Der Biathlon-Weltcup 2022 steht vor seinem großen Finale. Am Holmenkollen in Oslo in Norwegen finden am Wochenende die letzten Biathlon-Rennen der Saison 2021/22 der Frauen und Männer statt. Sowohl die Damen als auch die Herren messen sich am Freitag, Samstag und Sonntag noch einmal in Sprint, Verfolgung und Massenstart. Der Zeitplan hält ein dichtgedrängtes Biathlon-Programm bereit.

Den Auftakt hätte bereits heute am Donnerstag der Sprint der Frauen über 7,5 km machen sollen. Wegen schlechten Wetters am Holmenkollen wurde aber Biathlon abgesagt. Jetzt findet der Sprint der Damen vor dem Sprint-Rennen der Herren morgen am Freitag statt.

Wann kommt heute Biathlon im Fernsehen? Wann gehen die Biathleten an den Start? Hier alle News zu TV-Übertragung, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Weltcup-Finales in Oslo.

Biathlon heute live in Oslo: Zeitplan und TV-Termine im Überblick





Freitag, 18.3.22 13.15 Uhr Uhr: Sprint der Frauen über 7,5 km live im ZDF und auf Eurosport 1 im Free-TV 15.45 Uhr: Sprint der Männer über 10 km live im ZDF und auf Eurosport 1 im Free-TV





Samstag, 19.3.22 12.50 Uhr: Verfolgungrennen der Frauen über 10 km live im ZDF und auf Eurosport 1 im Free-TV 15 Uhr: Verfolgung der Herren über 12,5 km live im ZDF und auf Eurosport 1 im Free-TV





Sonntag, 20.3.22 12.50 Uhr: Massenstart der Damen über 12,5 km live im ZDF und auf Eurosport 1 im Free-TV 15 Uhr: Massenstart der Männer über 15 km live im ZDF und auf Eurosport 1 im Free-TV



Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen am Holmenkollen in Oslo gibt es außerdem auf ORF 1. Das Hauptprogramm des Österreichischen Rundfunks ist in weiten Teilen des Allgäus frei empfangbar.

Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcup-Finales in Norwegen werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter sportstudio.de sowie auf den privaten Streaming-Diensten Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig).

Biathlon-Rennen am Holmenkollen in Oslo - News der deutschen Biathleten im DSV-Kader

Für das DSV-Biathlon-Team heißt es an diesem Wochenende Abschied nehmen - nicht nur vom Weltcup-Winter 2021/22, sondern von einem ganz großen Athleten: Nach zwölf Jahren macht Oldie Erik Lesser Schluss. Er läuft am Holmenkollen seine letzten Biathlon-Rennen.

In seiner Karriere gewann Lesser zweimal Olympia-Silber 2014, Staffel-Bronze 2018 und WM-Gold 2015 in der Verfolgung und mit dem Team sowie fünf weitere WM-Medaillen.

Unklar ist auch noch, ob Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann nach ihrem großen Triumph in Peking Schluss macht und auf ihre Heim-WM in Oberhof 2023 verzichtet. Deutschlands derzeit beste Biathletin hat sich vor den Rennen in Norwegen noch nicht geäußert.

Biathlon-Urgestein Erik Lesser aus Deutschland beendet nach dem Weltcup-Finale in Oslo 2022 seine Karriere. Bild: Vesa Moilanen, dpa (Archiv)

