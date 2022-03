So sehen Sie die Biathlon-Staffeln in Estland heute live im Fernsehen und Stream

Wann ist heute Biathlon im Fernsehen? Der Biathlon-Weltcup 2022 aus Otepää in Estland wird live im TV und Stream übertragen. News zum Start der Staffel-Rennen.

13.03.2022 | Stand: 10:26 Uhr

Beim Biathlon-Weltcup 2022 in Otepää in Estland stehen heute zum Abschluss die Staffel-Rennen auf dem Zeitplan. Beim vorletzten Weltcup-Wochenende der Saison 2021/22 gibt es noch mal ein dichtgedrängtes Biathlon-Programm: Nach den Sprints und dem Massenstart der Damen und Herren sind die beiden Staffeln der Abschluss des vorletzten Wochenendes im Biathlon-Terminkalender.

Den Auftakt machte am Donnerstag der Sprint der Männer - mit erfreulichen Ergebnissen für die DSV-Skijäger: Nach der Olympia-Pleite schaffte es Ex-Weltmeister Benedikt Doll als Dritter auf das Podium. Am Freitag gelang Biathletin Vanessa Voigt erstmals in ihrer Karriere im Biathlon-Weltcup der Sprung aufs Podest: Die 24 Jahre alte Skijägerin belegte in Otepää im Sprintrennen Rang zwei. Und beim vorletzten Massenstart der Saison schaffte es am Samstag Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann als Zweite auf das Podium.

Wann kommt heute Biathlon im Fernsehen? Wann gehen die Biathleten an den Start? Hier alle News zu TV-Übertragung, Live-Stream, Ausstrahlung und Start.

Biathlon heute live in Otapää: Zeitplan und TV-Termine im Überblick





Sonntag, 13.3.22 12.30 Uhr: Mixed-Staffel über 4 x 7,5 Kilometer live in der ARD und im Pay-TV auf Eurosport 2 15.15 Uhr: Single-Mixed-Staffel über 13,5 Kilometer live in der ARD und im Pay-TV auf Eurosport 2





Samstag, 12.3.22 13 Uhr: Massenstart der Männer über 15 Kilometer live in der ARD und im Pay-TV auf Eurosport 2 15.15 Uhr: Massenstart der Frauen über 12,5 Kilometer live in der ARD und im Pay-TV auf Eurosport 2



Freitag, 11.3.22 14.30 Uhr: Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer live in der ARD und im Pay-TV auf Eurosport 2



Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups in Estland werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter sportschau.de sowie auf den privaten Streaming-Diensten Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig).

Biathlon-Rennen in Otapaeae - News der deutschen Biathleten im DSV-Kader

In den Einzelrennen in Otepää waren die Athletinnen und Athleten des DSV-Biathlon-Teams in guter Form. Vanessa Voigt und Denise Herrmann schafften es beim Weltcup in Estland auf das Podest geschafft, bei den Männer gelang das Benedikt Doll. In den Mixed-Staffeln heute soll es nun weitere Erfolge geben. Roman Rees, Doll, Vanessa Voigt und Denise Herrmann laufen für Deutschland; Lesser und Franziska Preuß wurden für die abschließende Single-Mixed nominiert.

Biathlon-Star Denise Herrmann lief im Massenstart am Samstag auf das Podest. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Archiv)

