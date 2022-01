So sehen Sie das Biathlon-Rennen in Antholz heute live im Fernsehen und Stream

Biathlon heute in Antholz: Wo wird der Biathlon-Weltcup 2022 aus Südtirol live im TV und Stream übertragen? Infos zu Einzelrennen, Massenstart und Staffel.

21.01.2022 | Stand: 08:21 Uhr

Der Biathlon-Weltcup 2022 hat heute in Antholz in Südtirol in Italien das nächste Rennen auf dem Programm: Heute Mittag steigt das 15-Kilometer-Einzelrennen der Frauen, am Wochenende stehen Massenstart und die Staffeln auf dem Biathlon-Zeitplan.

Für die Biathleten ist der Weltcup in Antholz die Generalprobe vor den olympischen Winterspielen in Peking, die im Anschluss vom 4. bis 20. Februar 2022 stattfinden.

Alle Weltcup-Rennen im Biatlon werden im Fernsehen, TV-Stream und Internet-Livestream übertragen. Hier gibt es Antworten auf die Fragen: Wann gehen die Biathleten an den Start? Und wann läuft Biathlon im TV und Livestream?

Biathlon Weltcup in Antholz: Zeitplan und TV-Termine im Überblick:





Donnerstag, 20.1.2022 14.05 Uhr: Einzelrennen der Herren über 20 km live in der ARD und auf Eurosport





Freitag, 21.1.2022 14.05 Uhr: Einzelrennen der Frauen über 15 km live in der ARD und auf Eurosport





Samstag, 22.1.2022 12.45 Uhr: Massenstart Herren über 15 km live in der ARD und auf Eurosport 14.50 Uhr: 4 x 6 km Staffel der Frauen live in der ARD und auf Eurosport





Sonntag, 23.1.2022 12.10 Uhr: 4 x 7,5 km Staffel der Herren live in der ARD und auf Eurosport 15.05 Uhr: Massenstart der Damen über 12,5 Kilometer live in der ARD und auf Eurosport



Biathlon in Antholz live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter sportschau.de sowie auf den privaten Streaming-Diensten Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN (kostenpflichtig).

Biathlon-Rennen in Antholz - News der deutschen Biathleten im DSV-Kader

Nicht in Antholz dabei ist Franziska Preuß. Die Gesamtweltcup-Dritte der Vorsaison ist nach ihrer Corona-Infektion Ende Dezember und einer Fußverletzung noch nicht wieder voll bereit.

Dagegen ist Biathlet Johannes Kühn eine Woche nach seinem positiven Corona-Test wieder dabei. Der 30-Jährige gehört zum Aufgebot für die Olympia-Generalprobe ab Donnerstag in Antholz. Kühn holte im Dezember den bislang einzigen Sieg der deutschen Biathleten in dieser Saison.

Generell setzen die Skijäger zwei Wochen vor den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) auf individuelle Lösungen. So werden Roman Rees, Denise Herrmann und Vanessa Voigt lediglich im Massenstart zum Einsatz kommen und sich ansonsten auf das Training konzentrieren.

Erik Lesser und Philipp Nawrath lassen den Weltcup in Südtirol wegen der Trainingssteuerung aus.

Benedikt Doll bester Deutscher zum Auftakt der Biathlon-Rennen in Antholz

Das Einzelrennen der Männer über 20 Kilometer hatte am Donnerstag Anton Babikow aus Russland gewonnen. Er siegte vor dem Norweger Tarjei Bö (2 Strafminuten/+ 9,7 Sekunden) und seinem Landsmann Said Karimulla Khalili (1/+ 48,5 Sekunden).

Bester aus dem deutschen Biathlon-Team war Benedikt Doll, der im prestigeträchtigen Einzel in der Loipe glänzte, aber nach vier Strafminuten als Zwölfter mit einem Rückstand von 2:44,6 Minuten den Sprung in die Top Ten verpasste.