So sehen Sie Biathlon aus Hochfilzen live im TV und Stream

Wann kommt Biathlon im Fernsehen? Live aus Hochfilzen steigen im TV, der Mediathek und im Stream die Rennen im Biathlon-Weltcup-2023/24. Wer überträgt heute?

07.12.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Biathlon in Hochfilzen live im TV, Stream und der Mediathek: In Hochfilzen im Bezirk Kitzbühel in Tirol geht von Freitag bis Sonntag (8. bis 10. Dezember) der Biathlon-Weltcup 2023/24 weiter. Für die Biathlon-Frauen und -Männer stehen dabei Sprint-, Verfolgungsrennen und Staffel auf dem Programm.

Los geht es live im Fernsehen am Freitag mit den Sprints der Damen und Herren. Am Samstag werden die Verfolgungsrennen übertragen. Zum Abschluss am Sonntag sind dann die Biathlon-Staffel-Rennen aus Hochfilzen live in TV, Mediathek und Stream zu sehen.

Gibt's heute Biathlon im Fernsehen? Wann starten die Biathleten? Hier alle News zur TV-Übertragung, Live-Stream und Übertragung in der Mediathek der Biathlon-Rennen in Hochfilzen 2023.

Biathlon heute live in Hochfilzen: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Freitag, 8.12.23 - Biathlon-Sprints Hochfilzen 11.25 Uhr: Biathlon-Sprint der Männer über 10 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 2 14.10 Uhr: Biathlon-Sprintrennen der Frauen über 7,5 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 Livestream: ARD Sportschau Mediathek





Samstag, 9.12.2023 - Biathlon-Verfolgungsrennen 12.05 Uhr: Biathlon Verfolgung der Herren über 12,5 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 14.35 Uhr: Biathlon Verfolgung der Damen über 10 Kilometer Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 Livestream: ARD Sportschau Mediathek





Sonntag, 10.12.23 - Biathlon-Staffeln in Hochfilzen 11.25 Uhr: Biathlon-Staffel der Männer über 4 x 7,5 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 2 14.10 Uhr: Staffel der Frauen über 4 x 6 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 Livestream: ARD Sportschau Mediathek



Biathlon Übertragung im TV und Stream: ORF sendet live aus Hochfilzen

Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine Live-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Hochfilzen in Österreich gibt es aber auch beim ORF. ORF 1 zeigt die Rennen am Freitag und Samstag jeweils live. Die Herren-Staffel aus Hochfilzen am Sonntag gibt es wegen Ski alpin nicht live im Fernsehen. Vor der Live-Übertragung der Frauen-Staffel am Nachmittag sendet ORF1 aber eine Highlight-Zusammenfassung.

Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Hochfilzen: Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Sprint, Verfolgung und Staffel-Rennen beim Biathlon-Weltcup 2023/24 in Hochfilzen/Tirol werden also live und kostenlos im Free-TV bei "Das Erste" und "Eurosport" gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon-Sprint (8.12.23) in Hochfilzen: Philipp Nawrath bekommt Allgäuer Unterstützung von Michael Greis

Der Biathlon-Weltcup 2023/24 in Hochfilzen startet am Freitag live im TV, Mediathek und Stream mit dem Sprint. Bei den Männern richten sich die Augen dabei vor allem auf den Allgäuer Biathleten Philipp Nawrath vom SK Nesselwang. Der feierte vergangene Woche in Östersund im Alter von 30 Jahren seinen ersten Weltcup-Sieg und befindet sich aktuell in einer Top-Form.

Biathlon-Dreifach-Olympiasieger Michael Greis traut Philipp Nawrath deshalb die Rolle des Spielverderbers im Kampf mit den norwegischen Biathleten zu. "Für die restliche Saison bin ich sehr positiv gestimmt, obwohl wir wissen, dass die Norweger um Johannes Thingnes Bö das Maß aller Dinge sind. Ich bin zuversichtlich, dass er den Norwegern noch öfter das Podium streitig machen kann", sagte der Allgäuer der dpa.

Nawrath führt vor dem am Freitag live im Fernsehen und Stream beginnenden Weltcup in der Gesamtwertung und wird im Sprint zum zweiten Mal das Gelbe Trikot tragen.

Beim Biathlon in Hochfilzen live im TV, Stream und der Mediathek will der Allgäuer Biathlet Phlipp Nawrath das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden verteidigen. Von Freitag bis Sonntag stehen Sprint, Verfolgung und Staffel-Rennen an - für die Männer und Frauen. Bild: IMAGO, Petter Arvidson

Nawrath und Greis sind beide in Füssen geboren und Mitglieder im Skiklub Nesselwang. Mitte der 2000er-Jahre begann Nawrath mit dem Biathlon, weil er Greis nacheifern wollte. Überrascht von Nawraths starkem Saisonstart war Greis allerdings nicht. Es war "eher die Bestätigung was möglich ist, wenn Philipp ein perfektes Rennen abliefert", sagt der 47-Jährige.

Nawrath will in Hochfilzen die Fernseh-Zuschauer im TV, Stream und der Mediathek überzeugen. "Ich möchte da weitermachen, wo ich in Östersund aufgehört habe und freue mich sehr, mit dem Gelben Trikot anzureisen."