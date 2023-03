So sehen Sie den Biathlon-Sprint der Frauen aus Oslo heute live im TV und Stream

Biathlon heute live: Im Fernsehen und Live-Stream gibts aus Oslo das Weltcup-Finale der Damen und Herren vom Holmenkollen als Übertragung. Zeitplan und TV-News.

17.03.2023 | Stand: 10:19 Uhr

Kommt heute Biathlon im Fernsehen? Ein allerletztes Mal steigen in der TV-Übertragung und im Live-Stream online die Rennen des Biathlon-Weltcups 2022/2023. In Oslo stehen heute (17.3.2023) bis zum Sonntag noch einmal fünf spannende Rennen der Damen und Herren auf dem Programm. Je drei Rennen sieht der Biathlon-Zeitplan für Oslo seit Donnerstag für die Frauen und Männer vor - danach ist die Weltcup-Saison 2023 beendet.

Beim Biathlon in Oslo 2023 geht es heute am Freitag mit dem Sprint-Rennen der Damen weiter. Live im TV und Stream stehen am Samstag und Sonntag dann noch die Verfolgung und der Massenstart an - Biathlon-Staffeln gibt es in Oslo nicht mehr.

Wann gibt es Biathlon im Fernsehen? Wann gehen die Biathleten an den Start? Hier alle News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Biathlon-Weltcups 2023 in Oslo.

Aktuelle Ergebnisse des Biathlon-Weltcups 2023 finden Sie immer hier.

Der Sender Eurosport ist nicht überall frei empfangbar. Eine deutschsprachige TV-Übertragung im Fernsehen der Biathlon-Weltcup-Rennen heute aus Oslo/Norwegen gibt es jedoch auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen. Einige Rennen am Wochenende zeigt ORF zeitversetzt oder live auf dem Programm ORF Sport+.

Oslo: Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die finalen Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups 2023 heute am Holmenkollen in Oslo werden im Fernsehen also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet bei der ARD unter sportschau.de/streams sowie auf den privaten Streaming-Diensten, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der bekannte Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Denise Herrmann-Wick gibt es als aktiven Biathlon-Star nur noch von heute bis Sonntag im Fernsehen und Livestream beim Weltcup-Finale in Oslo. Bild: IMAGO, Steffen Proessdorf

Biathlon-Weltcup in Oslo live: Denise Herrmann-Wick vor letzten Rennen der Karriere

Bei den Biathlon-Damen geht Top-Athletin Denise Herrmann-Wick beim Weltcup-Saisonfinale 2023 Oslo in die letzten Rennen ihrer glanzvollen Karriere. Herrmann-Wick wird an diesem Sonntag ihre sportliche Laufbahn beim Saisonfinale am Holmenkollen beenden.

Drei Rennen stehen für die Sächsin noch auf dem Programm, ehe sie ihre Laufbahn am Holmenkollen nach dem abschließenden Massenstart beenden wird. "Es ist ein verrücktes Gefühl. Man kann sich das ja immer nur so vorstellen, wie das ist", sagte Herrmann-Wick über die letzten Momente ihrer Laufbahn: "Den Sonntag will ich mir noch gar nicht so vorstellen, denn bis dahin geht es noch um ein bisschen was."

Die ehemalige Langläuferin hat heute am Freitag noch die Chance, sich die kleine Kristallkugel für die Weltcup-Wertung im Sprint zu sichern. Vor dem letzten Saisonrennen über 7,5 Kilometer führt Herrmann-Wick in dieser Wertung knapp vor der Italienerin Dorothea Wierer.

Eine Karriere als Trainerin werde sie eher nicht einschlagen, auch wenn sie ihre Erfahrung "natürlich schon gerne so weitergeben" wolle. Der Deutsche Skiverband hatte bereits seinen Wunsch geäußert, dass die zweimalige Weltmeisterin dem DSV in Zukunft erhalten bleibt.