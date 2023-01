Biathlon in Slowenien: Welche Weltcup-Rennen am Wochenende in Pokljuka stattfinden

Von 5. bis 8. Januar 2023 trifft sich die Biathlon-Elite in Pokljuka/Slowenien. Welche Rennen wann stattfinden und wie Sie sie im TV und Live-Stream sehen.

03.01.2023 | Stand: 11:54 Uhr

Der Biathlon-Weltcup 2023 live im TV und Stream: Neues Jahr, neues Glück? Das auf jeden Fall bleibt für die deutschen Biathletinnen und Biathleten beim ersten Weltcup-Stopp im Jahr 2023 in Pokljuka in Slowenien zu hoffen. Dort finden von 5. bis 8. Januar Weltcup-Rennen in den Disziplinen Sprint, Verfolgung und Mixed Staffel statt. Alle wichtigen Infos zu den Rennen, dem Zeitplan und der Übertragung im Free-TV und Live-Stream finden Sie hier im Artikel.

Biathlon-Weltcup in Pokljuka 2023: Zeitplan am Biathlon-Wochenende

Das erste Weltcup-Wochenende 2023 startet am Donnerstag, 5. Januar 2023, mit einem 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen. Den Schluss bildet ein Rennen der Mixed-Team-Staffel am Sonntag, 8. Januar. Was am Wochenende noch alles stattfindet und wo Sie es zuhause verfolgen können lesen Sie hier:

Biathlon auf der Pokljuka (Slowenien) live im Fernsehen und TV-Stream

Die Biathlon-Rennen 2022 aus Pokljuka werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Das ZDF ist für die Wintersport-Übertragungen an diesem Wochenende federführend und berichtet im Rahmen seiner täglichen Sendung "Sportstudio live".

Auch einen Livestream gibt es beim ZDF online sowie auf dem privaten Streaming-Dienst Eurosport Player (kostenpflichtig).

Biathlon in Pokljuka - wie stehen die Chancen der deutschen Läuferinnen und Läufer?

Austragungsort der insgesamt sechs Weltcup-Rennen im Biathlon am Wochenende ist das Biathlonstadion Pokljuka. Seit den Neunziger-Jahren finden hier regelmäßig Biathlon-Weltcups statt. Das Stadion liegt auf einer Hochebene im Nordwesten von Slowenien auf etwa 1300 Metern Höhe und ist der vierte Stopp der Biathlon-Weltcup-Saison 2022/23.

In der Weltcup-Rangliste der Herren haben Benedikt Doll und Roman Rees derzeit knapp die Top-Ten verpasst und liegen auf den Plätzen 11 und 12. Mit einer guten Leistung in Pokljuka könnten beide den Sprung in die Spitzenränge schaffen.

Die deutschen Biathleten Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll (r) kamen in Gelsenkirchen auf Rang vier. Bild: Friso Gentsch, dpa

Bei den Frauen dagegen steht mit Denise Hermann-Wick eine Deutsche bei der Gesamtwertung fast auf dem Podest. Rang vier belegt die gebürtige Sächsin aktuell. Nächste Landsfrau nach ihr: Vanessa Voigt auf Rang 13. Voigt könnte nach dem Wochenende ebenfalls unter die Top-Ten gelangen. Für Hermann-Wick ist ein Sprung auf Podest möglich - wie auch schon beim Sprint in Le Grand-Bornand.

Wintersport am Wochenende: Tour de Ski läuft parallel in Val di Fiemme (Italien)

Parallel zum Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka-Ebene läuft von 6. bis 8. Januar in Val di Fiemme in Italien die Tour de Ski 2022/23. Alle Infos zu den TV-Übertragungen und Livestreams im Rahmen der Tour de Ski finden Sie hier.