Biathlon in Ruhpolding: So sehen Sie das Rennen heute live im TV und Stream

Wann findet Biathlon 2023 in Ruhpolding statt? Der Biathlon-Weltcup heute (12.1.) wird live im TV und Stream gezeigt. Zeitplan und Programm der Wettkämpfe.

12.01.2023 | Stand: 07:18 Uhr

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding heute hält einen dichtgedrängten Zeitplan mit Einzel-Rennen, Staffeln und Massenstart auf dem Programm. Bis Sonntag (15. Januar 2023) stehen insgesamt sechs Biathlon-Rennen live im TV und Stream an - je dreimal müssen die Männer und Frauen in die Loipe und an den Schießstand.

Von den Einzel-Rennen der Herren und Damen heute über die Staffel-Wettkämpfe und den abschließenden Massen-Starts ist zum Biathlon-Start in Ruhpolding alles dabei.

Heute am Donnerstag, 12. Januar 23, starten die Frauen in ihr Einzel-Rennen über 15 Kilometer in der Chiemgau Arena.

Wann gibt es Biathlon im Fernsehen? Wann gehen die Biathleten an den Start? Hier alle News zu TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Biathlon-Weltcups 2023 in Ruhpolding/ Bayern. (Aktuelle Ergebnisse des Biathlon-Weltcups 2023 finden Sie immer hier.)

Biathlon heute live in Ruhpolding: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Donnerstag, 12.1.2023 14.10 Uhr: Biathlon-Einzel-Rennen der Frauen heute über 15 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: ARD Mediathek Sportschau live und Eurosport Player





Freitag, 13.1.2023 14.25 Uhr: Biathlon-Staffel der Männer über 4 x 7,5 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: ARD Mediathek Sportschau live und Eurosport Player



Samstag, 14.1.2023 14.25 Uhr: Biathlon-Staffel der Frauen über 4 x 6 Kilometer Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: ARD Mediathek Sportschau live





Sonntag, 15.1.23 12.30 Uhr: Biathlon-Massenstart der Herren über 15 Kilometer 14.45 Uhr: Biathlon-Massenstart der Damen über 12,5 Kilometer Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: ARD Mediathek Sportschau live







Mittwoch, 11.1.2023 - hier finden Sie die Ergebnisse 14.10 Uhr: Einzelrennen der Männer über 20 Kilometer Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport 1 im Free-TV Livestream: ARD Mediathek Sportschau live und Eurosport Player



Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Ruhpolding gibt es außerdem auf ORF 1. Das Hauptsender des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar.

Ruhpolding: Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups heute in Ruhpolding werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie auf den privaten Streaming-Diensten Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Achtung: Der Eurosport Player wird zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr ab dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig.

Die Chiemgau Arena in Ruhpolding musste vor den Biathlon-Wettkämpfen 2023 mühsam mit Kunstschnee präpariert werden. Bild: IMAGO, Ernst Wukits

Biathlon-Athleten vor Ruhpolding-Auftakt: Fan-Rückkehr als Motivation

Das erste Rennen beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding heute vor Zuschauern seit dem Beginn der Corona-Krise vor drei Jahren löst bei den deutschen Biathleten viel Vorfreude aus. "Die deutschen Fans in der Chiemgau Arena motivieren mich sehr. Ich bin jedenfalls zuversichtlich", sagte Roman Rees, der sich auf das Auftakt-Einzel über 20 Kilometer am Mittwoch freut und "absolut Lust" hätte, auch "in der Männerstaffel an den Start zu gehen". Dieser Wettkampf findet am Freitag statt.

Mit Spannung wird erwartet, in welchem Zustand sich die Biathlon-Strecke in Ruhpolding befindet. Nach Regen und zu hohen Temperaturen in den vergangenen Tagen konnte nur mit viel Mühe eine Loipe mit Kunstschnee präpariert werden. Im Vorjahr hatte der Weltcup in den Chiemgauer Alpen wegen der Pandemie ohne Zuschauer stattgefunden, 2021 war er nach Oberhof verlegt worden. Laut der Organisatoren wurden für die insgesamt fünf Wettkampftage 2023 bislang rund 50.000 Tickets verkauft.