So sehen Sie Biathlon in Ruhpolding bis Sonntag live im Fernsehen und Stream

Biathlon in Ruhpolding ab heute – Zeitplan und Termine: Wo wird der Biathlon-Weltcup 2022 in Ruhpolding live im TV und Stream übertragen? Alle Infos aktuell.

Biathlon heute in Ruhpolding: Mit dem Sprint der Frauen startete heute am Mittwoch, 12.1.2021, das lange Biathlon-Weltcup-Wochenende im oberbayerischen Ruhpolding. Wegen Corona sind an allen Tagen keine Zuschauer in der Chiemgau-Arena erlaubt.

Die Biathlon-Disziplinen Sprint, Verfolgung und Staffel werden aber im Fernsehen, TV-Stream und Internet-Livestream übertragen. Hier gibt es Antworten auf die Fragen: Wann gehen die Biathleten an den Start? Und wann läuft Biathlon im TV und Livestream?

Biathlon Weltcup in Ruhpolding: Zeitplan und TV-Termine im Überblick:





Mittwoch, 12.1.2022 14.30 Uhr: Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer live im ZDF und auf Eurosport





Donnerstag, 13.1.2022 14.30 Uhr: Sprint der Herren über 10 Kilometer live im ZDF und auf Eurosport





Freitag, 14.1.2022 14.30 Uhr: Staffel der Frauen über 4 x 6 Kilometer live im ZDF und auf Eurosport





Samstag, 15.1.2022 14.30 Uhr: Staffel der Herren über 4 x 7,5 Kilometer live im ZDF und auf Eurosport





Sonntag, 16.1.2022 12.45 Uhr: Verfolgung der Frauen über 10 Kilometer 14.45 Uhr: Verfolgung der Herren über 12,5 km live im ZDF und auf Eurosport



Biathlon in Ruhpolding live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter https://www.zdf.de/sport sowie auf den privaten Streaming-Diensten Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN (kostenpflichtig).

Ab dem Männer-Sprint am Donnerstag hatten die Organisatoren der Ruhpolding-Wettkämpfe bis zuletzt gehofft, maximal 7500 Fans im bayerischen Biathlon-Mekka zulassen zu können. Doch nach der 15. Bayerischen Infektionsschutzverordnung sind auch diesmal keine Zuschauer beim Biathlon zugelassen.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Deutschlands derzeit bester Biathlet Johannes Kühn positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Er verpasst dadurch kurzfristig den Heim-Weltcup in Ruhpolding.