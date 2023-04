Biathlon-Talent Eivind Sporaland spurlos verschwunden - Eltern geben Suche nicht auf

Das norwegische Biathlon-Talent Eivind Sporaland wird seit mehr als zwei Wochen vermisst. Es gibt keine Hinweise auf seinen Verbleib. Die Eltern hoffen weiter.

05.04.2023 | Stand: 15:27 Uhr

Seit mehr als zwei Wochen wird nun der norwegische Biathlet Eivind Sporaland aus Lillehammer vermisst. Das Biathlon-Talent wurde letztmals am 19. März gesehen.

Die Polizei als auch Familie, Freunde und freiwillige Helfer suchten in mehreren Aktionen nach dem 22-Jährigen - bislang jedoch ohne Erfolg, wie einige Medien berichten. Sporaland bleibt weiterhin spurlos verschwunden. Die offizielle Suche nach dem jungen Sportler ist eingestellt, doch die Angehörigen geben nicht auf und hoffen weiter darauf, ihn doch noch zu finden. Sein Vater sagte zur norwegischen Zeitung Gudbrandsdolen Dagningen: "Jeder, der Kinder hat, kann sich vorstellen, wie brutal es ist, in Ungewissheit herumzulaufen."

Und weiter: "Wir kennen uns in der Gegend nicht sehr gut aus. Wir könnten sicherlich 50 bis 100 Leute zusammenbringen, aber wir haben keine Ahnung, wo wir suchen sollen." Die Mutter sei jedoch "fest davon überzeugt, dass er lebt".

Eivind Sporaland seit mehr als zwei Wochen vermisst - Keine Hinweise auf Verbleib

Zwar fanden die Helfer inzwischen das Auto von Sporaland, doch es gibt keine weiteren Hinweise auf den Verbleib des Biathleten. Einsatzleiter Frode Øverås vom Polizeibezirk Innlandet erklärte gegenüber der norwegischen Zeitung Dagbladet: „Der Fall wurde in die Geheimdienst- und Ermittlungsschiene aufgenommen. Wir haben die geografischen Gebiete in der Nähe, in denen er sein Auto geparkt hat, überprüft – Waldgebiet, Wandergebiete, aber ohne Erfolg."

Die Mutter des vermissten Biathleten richtete indessen einen Appell an die Bevölkerung: "Jetzt zu Ostern gibt es viele Ausflüge in den Stadtteil Lillehammer und viele Leute gehen in ihre Hütten. Wir hoffen, dass die Leute etwas aufmerksamer sind und Bescheid geben, wenn sie etwas sehen, das nicht so ist, wie es sein sollte.“

Die Polizei hört zur Ermittlung auch Telefone ab und überprüft die Aktivitäten auf den Bankkarten Sporalands. Doch dieser Prozess verlaufe sehr langsam, wie die Polizistin Ragnhild Ouren der norwegischen Zeitung Ringsaker Blad mitteilte.