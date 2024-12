Biathlon-Weltcup 2024/25 in Le Grand Bornand heute: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Der Biathlon-Weltcup ist die bedeutendste Wettkampfserie im Biathlon und wird jährlich während der Wintersaison ausgetragen. Die Rennen werden vom Internationalen Biathlon-Verband (IBU) organisiert. Erstmals fanden offizielle Weltcup-Rennen 1978 für Männer und 1987 für Frauen statt. Neben der Gesamtwertung, die alle Wettkämpfe einer Saison berücksichtigt, gibt es seit 1989 separate Ranglisten für die einzelnen Disziplinen.

In der Saison 2024/25 umfasst der Weltcup insgesamt zehn Stationen, die alle in Europa ausgetragen werden. Der Startschuss fiel Ende November im finnischen Kontiolahti.

Alleine im Dezember macht der Biathlon-Weltcup 24/25 an drei verschiedenen Stationen halt. Eine davon ist in Le Grand Bornand in den französischen Alpen. Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Termine, Tickets und Strecke in Le Grand Bornand für Sie.

Biathlon-Weltcup 2024/25 in Annecy-Le Grand Bornand: Zeitplan und Termine

Der Biathlon-Weltcup 24/25 startete am 30. November im finnischen Kontiolahti. Für die zweite Runde reisten die Athletinnen und Athleten anschließend nach Hochfilzen in Österreich. Nun geht es für die Teams und Athleten weiter nach Le Grand Bornand in Frankreich.

Laut dem Rennkalender des Biathlon-Weltcups 24/25 starten die Männer am Donnerstag, dem 19. Dezember 2024. Los geht es mit dem Sprint über 10 Kilometer. Die Frauen haben einen Tag später mit dem Sprint über 7,5 Kilometer ihren ersten Lauf. Am Samstag und Sonntag folgen die zwei Biathlon-Disziplinen Verfolgung und Massenstart.

Das sind die einzelnen Termine vom Biathlon Weltcup 24/25 in Le Grand Bornand im Überblick:

Donnerstag, 19.12.2024, 14.20 Uhr: Sprint Männer 10 km

Freitag, 20.12.2024, 14.20 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 21.12.2024, 12.30 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Samstag, 21.12.2024, 14.45 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 22.12.2024, 12.30 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Sonntag, 22.12.2024, 14.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Tickets für den Biathlon-Weltcup 2024/25 in Le Grand Bornand: Gibt es noch Karten?

Für den Biathlon-Weltcup der Saison 2024/25 in Le Grand Bornand sind weiterhin Eintrittskarten erhältlich. Interessierte, die das sportliche Ereignis vor Ort miterleben möchten, können über den offiziellen Ticket-Shop Karten erwerben. Es stehen allerdings nur noch Tickets für einzelne Tage und Wettkämpfe zum Verkauf.

Alternativ gibt es die Möglichkeit, die Wettkämpfe bequem von zu Hause zu verfolgen. Die Rennen der Frauen und Männer werden live im Fernsehen und per Stream übertragen. Zuschauer können die Übertragungen sowohl im Live-Stream der ARD als auch im Programm von Eurosport 1 sehen.

Le Grand Bornand 2024: Strecke, Austragungsort und Ergebnisse der vergangenen Saison

In der Saison 23/24 haben keine Weltcup-Läufe in Le Grand Bornand stattgefunden. Der letzte Biathlon-Weltcup ging im Dezember 2022 in der französischen Alpenregion über die Bühne. Damals belegte der Norweger Johannes Bø Platz 1 im Sprint, gefolgt von seinem Landsmann Sturla Laegreid und dem deutschen Biathleten Benedikt Doll.

Bei den Frauen sicherten sich die zwei Schwedinnen Anna Magnusson und Linn Persson die ersten zwei Plätze im Sprint. Die deutsche Athletin Denise Herrmann-Wick schaffte es auf Platz 3.

Fakten zum Biathlon-Stadion in Le Grand Bornand:

Name: Sylvie Becaert Stadion

Eröffnung: 2010

Biathlon-Weltmeisterschaften: 0

Zuschauerplätze: 7500

Lageplan: BMW IBU Biathlon World Cup Annecy-Le Grand-Bornand