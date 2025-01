Biathlon-Weltcup 2024/25 in Oberhof: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Auch 2024/2025 bietet der Biathlon-Weltcup eine neue Saison voller Herausforderungen und Wettkämpfe. Über mehrere Monate hinweg reisen die besten Biathletinnen und Biathleten der Welt zu verschiedenen Austragungsorten, um Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln. Der Weltcup umfasst die klassischen Disziplinen Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart sowie verschiedene Staffelwettbewerbe.

In der Saison 2024/2025 stehen erneut Austragungsorte wie Oberhof, Antholz und Oslo im Mittelpunkt, wobei jede Etappe unterschiedliche klimatische und technische Bedingungen mit sich bringt. Der erste Biathlon-Wettkampf im neuen Jahr wird im deutschen Oberhof ausgetragen. Hier in diesem Artikel gibt es alle Infos rund um Termine, Tickets und Strecke.

Biathlon-Weltcup 2024/25 in Oberhof: Zeitplan und Termine

Oberhof fungiert als vierter Austragungsort in der Biathlon-Weltcup-Saison 2024/2025. Zuvor mussten die Athletinnen und Athleten ihr Können bereits im finnischen Kontiolahti, in Hochfilzen und in Le Grand Bornand in den französischen Alpen unter Beweis stellen.

Ein Blick auf den Rennkalender vom Biathlon-Weltcup 24/25 verrät, dass das erste Rennen im neuen Jahr am Donnerstag, dem 9. Januar 2025, in Oberhof stattfindet. Am Donnerstag und Freitag müssen die Athletinnen und Athleten im Sprint gegeneinander antreten. Am Samstag steht die Verfolgung auf dem Programm, gefolgt von der Single als auch Team Mixed Staffel am Sonntag.

Das sind alle Termine inklusive Zeitplan des Biathlon-Weltcups 24/25 in Oberhof kompakt zusammengefasst:

Donnerstag, 09.01.2025, 14.20 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Freitag, 10.01.2025, 14.20 Uhr: Sprint Männer 10 km

Samstag, 11.01.2025, 12.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Samstag, 11.01.2025, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Sonntag, 12.01.2025, 12.20 Uhr: Single Mixed Staffel

Sonntag, 12.01.2025, 14.30 Uhr: Team Mixed Staffel

Tickets für den Biathlon-Weltcup 2024/25 in Oberhof: Wo gibt es Karten?

Für den Biathlon-Weltcup 2024/25 in Oberhof sind nach wie vor Eintrittskarten verfügbar. Interessierte, die das Event direkt vor Ort erleben möchten, können ihre Tickets im offiziellen Online-Shop erwerben.

Alternativ kann man das Biathlon-Event auch von Zuhause aus verfolgen. Die Rennen der Männer und Frauen werden sowohl im Fernsehen als auch online ausgestrahlt. Die Übertragung der Wettkämpfe in Oberhof läuft im Live-Stream des ZDF sowie auf Eurosport 1.

Oberhof 2024: Strecke, Austragungsort und Ergebnisse der vergangenen Saison

Oberhof zählt zu den traditionellen Austragungsorten, wenn es um den jährlich stattfindenden Biathlon-Weltcup geht. In der vergangenen Saison 2023/2024 konnten sich die deutschen Athletinnen und Athleten im Sprint vor heimischer Kulisse von ihrer besten Seite zeigen. Mit einem Vorsprung von 1,8 Sekunden sicherte sich Benedikt Doll aus Deutschland Platz 1 auf dem Siegertreppchen. Auf Platz 2 und 3 schafften es die zwei Norweger Sturla Laegreid und Endre Stroemsheim.

Bei den Frauen konnte sich in der Saison 23/24 ebenfalls eine deutsche Athletin auf das Siegertreppchen in Oberhof kämpfen. Als beste Deutsche sicherte sich Franziska Preuß Platz 2. Auf Platz 1 schaffte es die Französin Justine Braisaz-Bouchet und auch Platz 3 ging nach Frankreich an Sophie Chauveau.

Fakten zum Biathlon-Stadion in Oberhof:

Name: Lotto Thüringen Arena am Rennsteig

Eröffnung: 1983

Biathlon-Weltmeisterschaft: 2004, 2023

Zuschauerplätze: 25.000

Streckenpläne zum Download: BMW IBU Biathlon World Cup Oberhof