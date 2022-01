Schweizer Weger bei Biathlon-Weltcup in Oberhof positiv auf Corona getestet

Der Schweizer Benjamin Weger ist beim Biathlon-Weltcup im thüringischen Oberhof positiv auf das Coronavirus getestet worden.

07.01.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Das teilte Swiss-Ski am Freitag kurz vor den ersten Rennen mit. Der 32-Jährige habe "keine Symptome und befindet sich in Isolation", erklärte der Verband. "Alle anderen Tests innerhalb des Schweizer Teams in Oberhof fielen negativ aus", hieß es weiter.

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Mehrere Corona-Fälle

Bereits am Donnerstag war der Russe Eduard Latypow (27) positiv auf Covid-19 getestet worden. Einen Tag später wurde dann auch ein Offizieller des russischen Teams nach Angaben des Weltverbandes IBU positiv getestet und isoliert. Derzeit läuft noch die Kontaktnachverfolgung durch die lokalen Gesundheitsbehörden, ein Entscheidung über die Quarantäne steht noch aus.

Insgesamt wurden vor dem Weltcup in Thüringen knapp 250 PCR-Tests bei nicht geimpften Teammitgliedern und Akkreditierten oder Personen mit Corona-Symptomen durchgeführt. Insgesamt rund 75 Prozent der Teammitglieder im Biathlon-Weltcup gelten in Deutschland als geimpft oder genesen.

