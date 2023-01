Biathlon WM 2023 in Oberhof im TV: Alle Infos zur Übertragung

Im Februar steht der Höhepunkt der Biathlon-Saison 2022/23 an: Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und im Livestream.

19.01.2023 | Stand: 15:39 Uhr

Der Höhepunkt der Biathlon-Saison 2022/23 steht an: Im Februar steigt die Biathlon WM 2023 - dieses Jahr in Deutschland, genauer gesagt im thüringischen Oberhof. Die Biathletinninen und Biathleten dürfen sich dort auf voll besetzte Tribünen und eine großartige Stimmung freuen. Wer nicht vor Ort dabei ist, kann die Rennen auch live im TV oder im Livestream verfolgen. Angeführt werden die deutschen Damen von Denise Herrmann-Wick, die deutschen Herren von Benedikt Doll.

Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Biathlon WM 2023 in Oberhof im Fernsehen und im Stream.

Die Biathlon-WM 2023 findet vom 8. bis 19. Februar in Oberhof statt. Insgesamt stehen zwölf Wettkämpfe auf dem Programm. Während der WM gibt es drei Ruhetage, an denen keine Rennen ausgetragen werden. Die deutschen Medaillenhoffnungen liegen bei den Frauen auf Denise Herrmann-Wick und bei den Männern auf Benedikt Doll.

Biathlon-WM 2023 in Oberhof im TV: Wer überträgt die Rennen der Biathlon-WM im Fernsehen?

Gute Nachrichten für alle Biathlon-Fans: ARD und ZDF zeigen alle Rennen der Biathlon-WM 2023 in Oberhof live im Free-TV. Den ersten Teil zeigt das ZDF, den zweiten Teil die ARD.

Darüberhinaus zeigt auch der Spartensender Eurosport die Biathlon-WM im frei empfangbaren Fernsehen.

Biathlon-WM 2023 im Stream: Gibt es die Biathlon-WM im Livestream?

Wer unterwegs ist, oder keinen TV hat, der muss nicht auf die Biathlon-WM verzichten. Denn neben der TV-Übertragung bieten ARD und ZDF auch einen Livestream der Rennen im Internet an.

Und auch die Übertragung von Eurosport lässt sich im Internet per Stream sehen. Doch Vorsicht, der Eurosport-Player wurde am 13. Januar 2023 eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr ab dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig.

Wer ein DAZN-Abonnement besitzt, der kann weiterhin über die Plattform auf die Streams von Eurosport zugreifen.

Zeitplan der Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Das sind die Rennen und Sendetermine