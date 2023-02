So sehen Sie die Biathlon-WM in Oberhof mit dem Herren-Rennen heute live

Wann gibt es heute Biathlon im TV? Bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof steht heute das Einzel-Rennen der Männer live im Fernsehen und Stream auf dem Programm.

14.02.2023 | Stand: 14:04 Uhr

Bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof steht heute (14.2.2023) mit dem Einzel-Rennen der Männer über 20 Kilometer die nächsten Einzel-Entscheidung auf dem Zeitplan. Morgen am Mittwoch hält das Programm dann das Einzelrennen der Frauen (15 km) live im TV und Stream parat - ehe am Donnerstag und Samstag die Biathlon-Staffeln an den Schießstand und in die Loipe geschickt werden.

Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof stehen im WM-Programm ab heute bis zum Sonntag noch sieben Entscheidungen live im Fernsehen und Stream auf dem Plan.

Wann gibt es heute Biathlon im TV? Wann gehen die Biathleten an den Start? Hier alle News zur Übertragung im Fernsehen heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts der Biathlon-WM 2023 in Oberhof.

Biathlon-WM Oberhof heute live: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Dienstag, 14.2.2023 14.30 Uhr: Biathlon-Einzel-Rennen der Herren heute über 20 km Fernsehen: live im ZDF und auf Eurosport Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek





Donnerstag, 15.2.2023

15.30 Uhr: Biathlon-Einzelrennen der Damen über 15 km Fernsehen: live im ZDF und auf Eurosport Livestream: ARD Sportschau live Mediathek



Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Biathlon-WM-Rennen aus Oberhof in Thüringen gibt es jedoch auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Oberhof: Biathlon-WM heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe der Biathlon-WM heute in Oberhof werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter zdf.de/sport, am Mittwoch bei der ARD unter sportschau.de/streams sowie auf den privaten Streaming-Diensten, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der bekannte Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Biathlon-WM heute in Oberhof mit dem Einzelrennen der Herren: Johannes Kühn nicht am Start

Bei der Biathlon-Heim-WM in Oberhof muss der deutsche Biathlet Johannes Kühn kurzfristig auf einen Einsatz im Einzelrennen heute verzichten. Wie der Deutsche Skiverband am Dienstag wenige Stunden vor dem Rennen über 20 Kilometer mitteilte, wird der 31-Jährige aus Bayern von Justus Strelow ersetzt. Der Sachse sollte eigentlich eine Pause bekommen, wird nun aber doch eingesetzt. "Hannes ist gesundheitlich etwas angeschlagen und soll deshalb mit Blick auf die verbleibenden Wettkämpfe geschont werden", sagte der deutsche Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld.

Kühn war als Achter im Sprint und Sechster in der Verfolgung bislang der beste deutsche Mann bei der WM.

Justus Strelow ersetzt heute Johannes Kühn im WM-Einzel in Oberhof. Bild: Hendrik Schmidt, dpa

Der Norweger Johannes Thingnes Bö geht in Oberhof heute auf die Jagd nach seiner vierten Goldmedaille. Der 29-Jährige ist im Einzel über 20 Kilometer einmal mehr der große Favorit. Bö hatte bereits die Titel mit der Mixed-Staffel sowie im Sprint und in der Verfolgung gewonnen. Als erster Skijäger überhaupt kann er sich siebenmal Gold bei einer Weltmeisterschaft sichern.

Am Freitag hatte Denise Herrmann-Wick hat bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof die Goldmedaille im Sprint gewonnen. Die 34 Jahre alte Olympiasiegerin sorgte damit für die erste Medaille des deutschen Teams im zweiten WM-Rennen.